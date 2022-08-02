https://arabic.sputniknews.com/20220802/الصين-تعليقا-على-مقتل-الظواهري-لا-ينبغي-مكافحة-الإرهاب-على-حساب-سيادة-الدول-الأخرى-1065894423.html

الصين تعليقا على مقتل الظواهري: لا ينبغي مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى

الصين تعليقا على مقتل الظواهري: لا ينبغي مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى

ردت الصين، اليوم الثلاثاء، على مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في كابول بأفغانستان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، فى مؤتمر صحفى، عندما سئلت عن تعليق بلادها بشأن مقتل الظواهري إن "بكين ضد جميع أشكال الإرهاب، لكنها في نفس الوقت تعارض "المعايير المزدوجة" في عمليات مكافحة الإرهاب"، وفقا صحيفة "ذا هندو بيزنس لاين".وتابعت: "إن الصين دائما بحزم ضد الإرهاب، إننا نشارك بنشاط في عمليات مكافحة الإرهاب الدولية، لكننا نعتقد أنه يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب ويجب محاربة جميع أشكال الإرهاب".وقالت هوا: "لا ينبغي أن يتم التعاون في مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الاثنين، وفاة أيمن الظواهري، مشيرا إلى أنه قُتل في غارة بطائرة مسيرة نفذتها وكالة المخابرات المركزية مساء السبت على منزل في كابول كان يحتمي به للم شمل عائلته. ويعد الظواهري هو الرجل الثاني للراحل، أسامة بن لادن، خلال هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على مدينة نيويورك الأمريكية، وتولى منصب زعيم "القاعدة" بعد مقتل بن لادن في مايو/ أيار عام 2011 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/نانسي-بيلوسي-تصف-أيمن-الظواهري-بـالإرهابي-الحقير-بعد-مقتله-1065886694.html

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