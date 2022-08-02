https://arabic.sputniknews.com/20220802/الصين-تعليقا-على-مقتل-الظواهري-لا-ينبغي-مكافحة-الإرهاب-على-حساب-سيادة-الدول-الأخرى-1065894423.html
الصين تعليقا على مقتل الظواهري: لا ينبغي مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى
الصين تعليقا على مقتل الظواهري: لا ينبغي مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى
ردت الصين، اليوم الثلاثاء، على مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في كابول بأفغانستان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:49+0000
2022-08-02T10:49+0000
2022-08-02T10:49+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065894237_0:0:2131:1199_1920x0_80_0_0_f3361f6ffc12acdc3bcddc177db57d37.jpg
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، فى مؤتمر صحفى، عندما سئلت عن تعليق بلادها بشأن مقتل الظواهري إن "بكين ضد جميع أشكال الإرهاب، لكنها في نفس الوقت تعارض "المعايير المزدوجة" في عمليات مكافحة الإرهاب"، وفقا صحيفة "ذا هندو بيزنس لاين".وتابعت: "إن الصين دائما بحزم ضد الإرهاب، إننا نشارك بنشاط في عمليات مكافحة الإرهاب الدولية، لكننا نعتقد أنه يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب ويجب محاربة جميع أشكال الإرهاب".وقالت هوا: "لا ينبغي أن يتم التعاون في مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الاثنين، وفاة أيمن الظواهري، مشيرا إلى أنه قُتل في غارة بطائرة مسيرة نفذتها وكالة المخابرات المركزية مساء السبت على منزل في كابول كان يحتمي به للم شمل عائلته. ويعد الظواهري هو الرجل الثاني للراحل، أسامة بن لادن، خلال هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على مدينة نيويورك الأمريكية، وتولى منصب زعيم "القاعدة" بعد مقتل بن لادن في مايو/ أيار عام 2011 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/نانسي-بيلوسي-تصف-أيمن-الظواهري-بـالإرهابي-الحقير-بعد-مقتله-1065886694.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065894237_0:0:1925:1444_1920x0_80_0_0_e2c54b2a962947bad0ee2bbbdb4a1ba7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم
الصين تعليقا على مقتل الظواهري: لا ينبغي مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى
تابعنا عبر
ردت الصين، اليوم الثلاثاء، على مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في كابول بأفغانستان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، فى مؤتمر صحفى، عندما سئلت عن تعليق بلادها بشأن مقتل الظواهري إن "بكين ضد جميع أشكال الإرهاب، لكنها في نفس الوقت تعارض "المعايير المزدوجة" في عمليات مكافحة الإرهاب"، وفقا صحيفة
"ذا هندو بيزنس لاين".
وتابعت: "إن الصين دائما بحزم ضد الإرهاب، إننا نشارك بنشاط في عمليات مكافحة الإرهاب الدولية، لكننا نعتقد أنه يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب ويجب محاربة جميع أشكال الإرهاب".
وقالت هوا: "لا ينبغي أن يتم التعاون في مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الاثنين، وفاة أيمن الظواهري، مشيرا إلى أنه قُتل في غارة بطائرة مسيرة نفذتها وكالة المخابرات المركزية مساء السبت على منزل في كابول كان يحتمي به للم شمل عائلته.
ويعد الظواهري هو الرجل الثاني للراحل، أسامة بن لادن، خلال هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على مدينة نيويورك الأمريكية، وتولى منصب زعيم "القاعدة" بعد مقتل بن لادن في مايو/ أيار عام 2011 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.