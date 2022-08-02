https://arabic.sputniknews.com/20220802/الصين-تنشر-فيديو-جديدا-لـمعركة-ضد-عدو-بقوات-بحرية-وجوية-وبرية-قبيل-زيارة-بيلوسي-1065888576.html
الصين تنشر فيديو جديدا لـ"معركة ضد عدو" بقوات بحرية وجوية وبرية قبيل زيارة بيلوسي
الصين تنشر فيديو جديدا لـ"معركة ضد عدو" بقوات بحرية وجوية وبرية قبيل زيارة بيلوسي
نشرت الصين فيديو جديدا يبيّن قدراتها البحرية والجوية والبرية، قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:49+0000
2022-08-02T09:49+0000
2022-08-02T09:49+0000
الصين
العالم
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ويُظهر الفيديو، الذي نشرته قيادة الجناح الشرقي للجيش الصيني على منصة "WeChat" الصينية يوم الاثنين، القوات البرية والطائرات المقاتلة والمدفعية الصاروخية والغواصات والبوارج في معركة ضد عدو غير محدد.يشرف الجناح الشرقي على التدريبات والوجود العسكري والعمليات القتالية، في مضيق تايوان والذي يفصل البر الرئيسي للصين عن الجزيرة.يتزامن هذا المنشور مع الذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، لكنه يأتي أيضًا في الوقت الذي حذرت فيه بكين واشنطن من أنها قد ترد بالقوة العسكرية إذا تابعت بيلوسي زيارتها إلى تايوان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
الصين تنشر فيديو جديدا لـ"معركة ضد عدو" بقوات بحرية وجوية وبرية قبيل زيارة بيلوسي
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نشرت الصين فيديو جديدا يبيّن قدراتها البحرية والجوية والبرية، قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
ويُظهر الفيديو، الذي نشرته قيادة الجناح الشرقي للجيش الصيني على منصة "WeChat" الصينية يوم الاثنين، القوات البرية والطائرات المقاتلة والمدفعية الصاروخية والغواصات والبوارج في معركة ضد عدو غير محدد.
يشرف الجناح الشرقي على التدريبات والوجود العسكري والعمليات القتالية، في مضيق تايوان والذي يفصل البر الرئيسي للصين عن الجزيرة.
يتزامن هذا المنشور مع الذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، لكنه يأتي أيضًا في الوقت الذي حذرت فيه بكين واشنطن من أنها قد ترد بالقوة العسكرية إذا تابعت بيلوسي زيارتها إلى تايوان.