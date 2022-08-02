https://arabic.sputniknews.com/20220802/الطائرة-التي-تقل-بيلوسي-تصبح-الرحلة-الأكثر-تعقبا-في-العالم-1065911745.html
الطائرة التي تقل بيلوسي تصبح الرحلة الأكثر تعقبا في العالم
الطائرة التي تقل بيلوسي تصبح الرحلة الأكثر تعقبا في العالم
تعتبر طائرة Boeing C-40C - SPAR19 التابعة لسلاح الجو الأمريكي والتي تنقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان حاليا أكثر الطائرات تعقبا في... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:54+0000
2022-08-02T14:54+0000
2022-08-02T14:54+0000
العالم
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
نانسي بيلوسي
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ووفقا لموقع تتبع الرحلات FlightRadar24 ، يتابع حوالي 320.000 مستخدم كل خطوة من تحركات رحلة بيلوسي، وفقا لموقع "ndtv".ويتكهن مستخدمو الإنترنت فيما إذا كانت عضوة الكونغرس الديمقراطية ستمضي قدما في زيارة مثيرة للجدل إلى تايوان ضد رغبات إدارة بايدن.من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة Liberty Times التايوانية في وقت سابق أنه من المتوقع وصول بيلوسي الساعة 10:20 مساء بالتوقيت المحلي عبر طائرة خاصة في مطار سونغشان في تايبيه، والذي يستضيف أيضا قاعدة عسكرية.وأقلعت رحلة SPAR19 من مطار سوبانج في كوالالمبور في حوالي الساعة 3.40 مساء، لكنها اتجهت شرقا نحو جزيرة بورنيو، وحلقت بالقرب من مدينة مانادو الإندونيسية قبل أن تنعطف شمالا إلى الفلبين - متجهةً بعيدا عن بحر الصين الجنوبي، وفقا لـ FlightRadar24 .الطائرة البالغة من العمر 11 عاما والتي قيل إنها تحمل بيلوسي كانت ترسل البيانات للسماح بتعقبها علنا، لكن لا يوجد تأكيد رسمي إذا ما كانت بيلوسي على متنها.ويعرف موقع Flightradar24 كموقع ويب شهير لتتبع الرحلات يقع مقره في السويد ويستخدم إشارات بث الطائرات ADS-Bالمرسلة إلى أجهزة الاستقبال الأرضية، بالإضافة إلى بيانات الأقمار الصناعية والعديد من المصادر الأخرى لتتبع آلاف الرحلات الجوية حول العالم كل يوم.قبل ساعات من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، رفعت الصين الأمر وهددت واشنطن بعواقب "خطيرة للغاية" إذا تمت الزيارة رفيعة المستوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/طائرة-بيلوسي-تبدأ-بعملية-الهبوط-في-مطار-العاصمة-التايوانية-1065911568.html
https://arabic.sputniknews.com/20220802/فلايت-رادار-طائرة-عسكرية-أمريكية-يشتبه-أنها-تقل-بيلوسي-تدخل-المجال-الجوي-لتايوان-الصينية-1065911180.html
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العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, نانسي بيلوسي
الطائرة التي تقل بيلوسي تصبح الرحلة الأكثر تعقبا في العالم
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تعتبر طائرة Boeing C-40C - SPAR19 التابعة لسلاح الجو الأمريكي والتي تنقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان حاليا أكثر الطائرات تعقبا في العالم.
ووفقا لموقع تتبع الرحلات FlightRadar24 ، يتابع حوالي 320.000 مستخدم كل خطوة من تحركات رحلة بيلوسي، وفقا لموقع "ndtv
".
ويتكهن مستخدمو الإنترنت فيما إذا كانت عضوة الكونغرس الديمقراطية ستمضي قدما في زيارة مثيرة للجدل إلى تايوان ضد رغبات إدارة بايدن.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة Liberty Times التايوانية في وقت سابق أنه من المتوقع وصول بيلوسي الساعة 10:20 مساء بالتوقيت المحلي عبر طائرة خاصة في مطار سونغشان في تايبيه، والذي يستضيف أيضا قاعدة عسكرية.
وأقلعت رحلة SPAR19 من مطار سوبانج في كوالالمبور في حوالي الساعة 3.40 مساء، لكنها اتجهت شرقا نحو جزيرة بورنيو، وحلقت بالقرب من مدينة مانادو الإندونيسية قبل أن تنعطف شمالا إلى الفلبين - متجهةً بعيدا عن بحر الصين الجنوبي، وفقا لـ FlightRadar24 .
الطائرة البالغة من العمر 11 عاما والتي قيل إنها تحمل بيلوسي كانت ترسل البيانات للسماح بتعقبها علنا، لكن لا يوجد تأكيد رسمي إذا ما كانت بيلوسي على متنها.
ويعرف موقع Flightradar24 كموقع ويب شهير لتتبع الرحلات يقع مقره في السويد ويستخدم إشارات بث الطائرات ADS-Bالمرسلة إلى أجهزة الاستقبال الأرضية، بالإضافة إلى بيانات الأقمار الصناعية والعديد من المصادر الأخرى لتتبع آلاف الرحلات الجوية حول العالم كل يوم.
قبل ساعات من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، رفعت الصين الأمر وهددت واشنطن بعواقب "خطيرة للغاية" إذا تمت الزيارة رفيعة المستوى.