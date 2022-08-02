https://arabic.sputniknews.com/20220802/العالم-العربي-في-قبضة-التغير-المناخي-1065912244.html

العالم العربي في قبضة التغير المناخي

العالم العربي في قبضة التغير المناخي

أفاقت عدة دول خليجية الأسبوع الجاري لتجد نفسها في قلب ظاهرة مناخية جامحة، أجواء صيفية ماطرة على الرغم من موجات الجفاف المزمن التي تشهدها المنطقة، فيما حذر... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T15:06+0000

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العالم العربي في قبضة التغير المناخي العالم العربي في قبضة التغير المناخي

ففي العاصمة السعودية الرياض دفعت الأمطار الغزيرة السلطات إلى إطلاق تحذيرات من سيول في مناطق جنوب وشرق السعودية، على غرار ما شهدته الإمارات والكويت واليمن مؤخراً، وذلك على الرغم من أن دراسات دولية أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعيش أسوأ موجة جفاف منذ 900 عام، ووصف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، العام الماضي، بأنه الأكثر جفافاً خلال العقدين الأخيرين.وفي العراق أفاد مسؤول بأن مياه شط العرب سجلت في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في نسبة الملوحة، والسبب الرئيسي لذلك هو المد القادم من دول الخليج.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة د. سيد صبري إن "الدول العربية من أكثر دول العالم تأثرا بالتغييرات المناخية نظرا للطبيعة الصحراوية لمعظم هذه الدول، والنطاق الجغرافي لها، وعدم وجود الغطاء الخضري، ما جعلها أكثر تأثرا من حيث شح المياة وندرة الأمطار، مما أدي إلى التصحر ونقص الإنتاجية الزراعية بما يمثله من تداعيات على الاقتصاد، في حين تأثرت بعض الدول مثل مصر بارتفاع مستوى البحر في المناطق الساحلية "وأوضح الخبير أن "التغييرات المناخية الحالية سببها النشاط البشري بعد الثورة الصناعية، وزيادة التنمية غير المنضبطة، والاستخدام واسع النطاق للوقود الأحفوري، وتقليص المساحات المزروعة كل هذا أثر على الغلاف الجوي، وتسبب في زيادة الكربون في الغلاف الجوي ما أحدث ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي ارتفاع متوسط درجة حرارة الارض في الظاهرة التي تعرف بالاحترار العالمي، والتي تسببت في موجات مناخية متطرفة، وقد ثبت هذا بالبراهين والوقائع "وقال: "وهذا ما حدث في دول الخليج حيث اتجهت الأمطار إلى شمال المملكة والإمارات والكويت، كما تكررت موجات الجفاف في شمال أفريقيا، وتكررت الأعاصير في الولايات المتحدة، وشهدنا أيضا ظاهرة النينو أو الموجات الدفيئة للمحيطات التي ترفع درجة حرارة الجو وتزيد الجفاف، وهو ما حدث أيضا في منابع النيل قبل خمس سنوات" مضيفا أن "هناك تقرير صدر الأسبوع الماضي عن نفس الهيئة يتضمن بينات مرعبة عن ذوبان الثلج في القطب الشمالي".واكد الخبير أن "هناك خرائط استرشادية يمكن عن طريقها معرفة حدوث الظواهر الجامحة مسبقا قبل وقوعها بأيام، لكن لا يمكن التنبؤ بها بشكل عام".واعتبر د.على الأحمد عضو اكاديمية الأزمات الجيوسياسية أن "الدول الصناعية الكبرى هي المسبب الأكبر للتغييرات المناخية، ولن تتمكن الشعوب في الدول النامية من الالتحاق بجهود مكافحة التغييرات المناخية ما لم يتم توفير احتياجاتها الأساسية أولا".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرة إعداد وتقديم : جيهان لطفي

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