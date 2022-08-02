https://arabic.sputniknews.com/20220802/الكرملين-بوتين-وأردوغان-سيناقشان-سوريا-وأوكرانيا-والحبوب-في-سوتشي-1065895983.html
الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان سوريا وأوكرانيا والحبوب في سوتشي
الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان سوريا وأوكرانيا والحبوب في سوتشي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع نظيره التركي، رجب إردوغان، في سوتشي،... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T11:23+0000
2022-08-02T11:23+0000
2022-08-02T11:23+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "يوم الجمعة، سيقوم الرئيس التركي أردوغان بزيارة عمل إلى سوتشي وستجري محادثات بين الرئيسين".وأضاف بيسكوف قائلا: "وستخصص المفاوضات مع الرئيس التركي لقضايا التعاون الثنائي والاقتصاد ومناقشة المشاكل الإقليمية، بالإضافة إلى سوريا وأوكرانيا".وتابع قائلا: "كما سيتم مناقشة الفرص المتعلقة بشأن فعالية آلية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ومدى فعاليتها، ولكن أيضا لتبادل وجهات النظر حول الشؤون العالمية".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5 من شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث يعقدان جلسة مباحثات.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية زيارة أردوغان إلى سوتشي يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل في رده على سؤال حول هذا الشأن.ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان سوريا وأوكرانيا والحبوب في سوتشي
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع نظيره التركي، رجب إردوغان، في سوتشي، الاقتصاد وسوريا وأوكرانيا وكذلك التعاون بشأن تنفيذ صفقة الغذاء.
وقال بيسكوف للصحفيين: "يوم الجمعة، سيقوم الرئيس التركي أردوغان بزيارة عمل إلى سوتشي وستجري محادثات بين الرئيسين".
وأضاف بيسكوف قائلا: "وستخصص المفاوضات مع الرئيس التركي لقضايا التعاون الثنائي والاقتصاد ومناقشة المشاكل الإقليمية، بالإضافة إلى سوريا وأوكرانيا".
وتابع قائلا: "كما سيتم مناقشة الفرص المتعلقة بشأن فعالية آلية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ومدى فعاليتها، ولكن أيضا لتبادل وجهات النظر حول الشؤون العالمية".
وفي وقت سابق، أعلن
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5 من شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث يعقدان جلسة مباحثات.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية زيارة أردوغان
إلى سوتشي يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل في رده على سؤال حول هذا الشأن.
ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.