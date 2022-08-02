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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الكشف-عن-انشقاق-في-جهاز-الأمن-الأوكراني-1065877231.html
الكشف عن انشقاق في جهاز الأمن الأوكراني
الكشف عن انشقاق في جهاز الأمن الأوكراني
كشف ضباط في جهاز الأمن الأوكراني عن انشقاق في صفوفه. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T05:37+0000
2022-08-02T06:13+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح مسؤول أمني روسي لـ"سبوتنيك" أن المعلومات التي حصلت عليها السلطات الأمنية الروسية من ضباط في جهاز الأمن الأوكراني أفادت عن انشقاق بين موظفين في جهاز الأمن الأوكراني هربوا من مناطق تخلصت أخيرا من التبعية لنظام الحكم الأوكراني، وبين موظفين موالين للانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 ووصل من خلاله متطرفون لديهم مشاعر عدائية تجاه روسيا إلى السلطة. ويتهم هؤلاء الجيل الأقدم من المنتسبين إلى جهاز الأمن الأوكراني بالمسؤولية عن تحوّل عملاء المخابرات الأوكرانية الكثيرين إلى العمل لصالح روسيا.وكان مسؤولون أمنيون روس قد أخبروا "سبوتنيك" عن العثور على وثائق تحتوي على معلومات عن نشاط الأجهزة السرية الأوكرانية، في مكاتب الجهاز الأمني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وقال ريفات تشوباروف، زعيم أحد تنظيمات التطرف الأوكرانية المسمى "مجلس تتار القرم"، لمحطة "إن في" الإذاعية الأوكرانية في 1 يوليو/تموز 2022 إن العسكريين الروس عثروا في مكاتب الجهاز الأمني الأوكراني بمقاطعة خيرسون على وثائق تسلط الضوء على "أعمال غير شرعية" لوحدات الجهاز في مقاطعة خيرسون.وتحررت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوبوروجيه من التبعية لنظام الحكم الأوكراني بمساعدة القوات الروسية بعد أن بدأت الأخيرة عمليتها الخاصة الهادفة إلى وضع حد لإعتداءات قوات نظام كييف على السكان في جنوب شرق أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا

الكشف عن انشقاق في جهاز الأمن الأوكراني

05:37 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 06:13 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Стрингерمبنى جهاز الأمن الأوكراني
مبنى جهاز الأمن الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Стрингер
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كشف ضباط في جهاز الأمن الأوكراني عن انشقاق في صفوفه.
وأوضح مسؤول أمني روسي لـ"سبوتنيك" أن المعلومات التي حصلت عليها السلطات الأمنية الروسية من ضباط في جهاز الأمن الأوكراني أفادت عن انشقاق بين موظفين في جهاز الأمن الأوكراني هربوا من مناطق تخلصت أخيرا من التبعية لنظام الحكم الأوكراني، وبين موظفين موالين للانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 ووصل من خلاله متطرفون لديهم مشاعر عدائية تجاه روسيا إلى السلطة. ويتهم هؤلاء الجيل الأقدم من المنتسبين إلى جهاز الأمن الأوكراني بالمسؤولية عن تحوّل عملاء المخابرات الأوكرانية الكثيرين إلى العمل لصالح روسيا.
وكان مسؤولون أمنيون روس قد أخبروا "سبوتنيك" عن العثور على وثائق تحتوي على معلومات عن نشاط الأجهزة السرية الأوكرانية، في مكاتب الجهاز الأمني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وقال ريفات تشوباروف، زعيم أحد تنظيمات التطرف الأوكرانية المسمى "مجلس تتار القرم"، لمحطة "إن في" الإذاعية الأوكرانية في 1 يوليو/تموز 2022 إن العسكريين الروس عثروا في مكاتب الجهاز الأمني الأوكراني بمقاطعة خيرسون على وثائق تسلط الضوء على "أعمال غير شرعية" لوحدات الجهاز في مقاطعة خيرسون.
وتحررت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوبوروجيه من التبعية لنظام الحكم الأوكراني بمساعدة القوات الروسية بعد أن بدأت الأخيرة عمليتها الخاصة الهادفة إلى وضع حد لإعتداءات قوات نظام كييف على السكان في جنوب شرق أوكرانيا.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
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