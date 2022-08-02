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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220802/المخابرات-الأوكرانية-تقر-بأن-الولايات-المتحدة-هي-صاحبة-القرار-في-عملية-إطلاق-صواريخ-هيمارس-1065884614.html
المخابرات الأوكرانية تقر بأن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار في عملية إطلاق صواريخ "هيمارس"
المخابرات الأوكرانية تقر بأن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار في عملية إطلاق صواريخ "هيمارس"
قال ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، في مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، إنه قبل إطلاق ضربات "هيمارس" يتشاور الأوكران مع... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:48+0000
2022-08-02T09:04+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفقا لسكيبيتسكي، عند استخدام "هيمارس"، يسترشد الأوكرانيون بـ "التعليمات الواردة من الأقمار الصناعية في نفس الوقت".وأكد أن المسؤولين الأمريكيين لا يوفرون معلومات مباشرة للتوجيه، بل هناك مستوى معين من التشاور بين مسؤولي المخابرات من كلا البلدين قبل إطلاق الصاروخ، والتي من شأنها أن تقرر واشنطن خلالها وقف أي هجمات محتملة إذا كان الأمريكيين غير راضين عن الهدف المقصود.ولم يستطع سكيبيتسكي الإجابة عما إذا كانت القوات الأوكرانية تستخدم الأقمار الصناعية البريطانية والأمريكية أثناء الضربات، لكنه أشار إلى أن لديهم "صورا جيدة جدا"، بحسب الصحيفة.وتابع: "نحن نتعاون بشكل جيد في هذا المجال مع شركائنا في المملكة المتحدة. لدينا علاقات جيدة جدا مع جميع وكالات الاستخبارات ذات الصلة".وأضاف: "التعاون مع بولندا على مستوى عال جدا، ما يقرب من 90% من المساعدات العسكرية تأتي من هناك. نحن نتحدث عن تعاون وثيق جدا وعمليات مشتركة مع شركائنا".وأشار سكيبيتسكي أيضا إلى أنه في مجال الاستخبارات العسكرية، يتم توفير "كل شيء تقريبا، من المعلومات إلى المعدات"، من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/مراسل-سبوتنيك-قذائف-هيمارس-الأمريكية-تدمر-مبان-ومنشآت-في-لوغانسك-1065879130.html
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العالم

المخابرات الأوكرانية تقر بأن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار في عملية إطلاق صواريخ "هيمارس"

08:48 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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قال ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، في مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، إنه قبل إطلاق ضربات "هيمارس" يتشاور الأوكران مع الولايات المتحدة، ويمكن للأمريكيين في النهاية إلغاء الضربات إذا كان "الهدف المقصود لا يناسبهم".
وفقا لسكيبيتسكي، عند استخدام "هيمارس"، يسترشد الأوكرانيون بـ "التعليمات الواردة من الأقمار الصناعية في نفس الوقت".
وأكد أن المسؤولين الأمريكيين لا يوفرون معلومات مباشرة للتوجيه، بل هناك مستوى معين من التشاور بين مسؤولي المخابرات من كلا البلدين قبل إطلاق الصاروخ، والتي من شأنها أن تقرر واشنطن خلالها وقف أي هجمات محتملة إذا كان الأمريكيين غير راضين عن الهدف المقصود.
ولم يستطع سكيبيتسكي الإجابة عما إذا كانت القوات الأوكرانية تستخدم الأقمار الصناعية البريطانية والأمريكية أثناء الضربات، لكنه أشار إلى أن لديهم "صورا جيدة جدا"، بحسب الصحيفة.
وتابع: "نحن نتعاون بشكل جيد في هذا المجال مع شركائنا في المملكة المتحدة. لدينا علاقات جيدة جدا مع جميع وكالات الاستخبارات ذات الصلة".
وأضاف: "التعاون مع بولندا على مستوى عال جدا، ما يقرب من 90% من المساعدات العسكرية تأتي من هناك. نحن نتحدث عن تعاون وثيق جدا وعمليات مشتركة مع شركائنا".
وأشار سكيبيتسكي أيضا إلى أنه في مجال الاستخبارات العسكرية، يتم توفير "كل شيء تقريبا، من المعلومات إلى المعدات"، من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مراسل "سبوتنيك": قذائف "هيمارس" الأمريكية تدمر مبان ومنشآت في لوغانسك
06:52 GMT
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