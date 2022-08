https://arabic.sputniknews.com/20220802/المشروب-رقم-1-لفقدان-الوزن-كما-تقول-خبيرة-تغذية-1065892063.html

المشروب "رقم 1" لفقدان الوزن كما تقول خبيرة تغذية

المشروب "رقم 1" لفقدان الوزن كما تقول خبيرة تغذية

تقول اختصاصية التغذية المسجلة روكسانا إحساني: "غالبا ما يأكل الناس طعاما صحيا، لكن لا يفكرون في مشروباتهم (..) ربما يشربون العديد من المشروبات الغازية يوميا، والعصائر والمشروبات المنكهة التي تحتوي جميعها على الكربوهيدرات والسكريات، والتي تضيف السعرات الحرارية بمرور الوقت".وتضيف إحساني لموقع "Eat This, Not That": "لكن بمجرد التخلص من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية من يومك، قد ترى بسرعة تحولا في الوزن".وأوضحت: "المشروب الوحيد الذي أود أن أقول إننا بحاجة إلى المزيد منه مجاني تماما، ويمكن الوصول إليه، ولا يحتوي على سعرات حرارية، أو سكر مضاف، أو نكهات مضافة – ويحتاجه جسمك أكثر من أي مشروب آخر موجود - هو الماء".كيف يساعدك الماء على إنقاص الوزن؟هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشرب المزيد من الماء.تقول إحساني: "أولا، تتكون أجسامنا أساسا من الماء، لذلك نحتاج إليه كل يوم. إنه ضروري لصحتنا العامة فهو يزيل الفضلات من جسمك عبر الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في منع الإمساك".تشير الدراسات إلى أن شرب كمية كافية من الماء سيساعدك على إنقاص الوزن، حيث يمكن أن يمنعك من الإفراط في تناول الطعام. إذا كنت تعاني من العطش وتتناول وجبة، فمن الأرجح أنك تخطئ بين العطش والجوع وتستمر في تناول الطعام، بينما في الواقع ربما تكون عطشانا فقط، وفق خبيرة التغذية.وتضيف أن الدراسات وجدت أيضا أن أولئك الذين شربوا الماء قبل الوجبات يأكلون أقل في أوقات الوجبات، حيث وجد أن تناول كمية كافية من الماء يقلل الشهية لدى كبار السن.كم من الماء يجب شربه لجني فوائده الداعمة لإنقاص الوزن؟إذن كم تحتاج؟ بالطبع، ربما سمعت أنها ثمانية أكواب يوميا، لكن التوصية في الواقع أكثر من ذلك.تقول إحساني: "توصي الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب بـ 11 كوبا يوميا للنساء و15 كوبا يوميا للرجال".وتكشف أنه يمكنك أيضا فحص لون البول لمعرفة ما إذا كنت تشرب كمية كافية.وتضيف: "إذا كان لون البول مثل عصير التفاح، فهذا مؤشر على أنك تعاني من الجفاف وتحتاج إلى البدء في تناول المزيد من الماء".

