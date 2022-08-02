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الوفد الأمريكي المرافق لبيلوسي يحجز جناحا كاملا في فندق "جراند حياة" في تايبيه
الوفد الأمريكي المرافق لبيلوسي يحجز جناحا كاملا في فندق "جراند حياة" في تايبيه
حجز الوفد الأمريكي المرافق لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، طابقا كاملا في فندق "جراند حياة" في تايبيه طوال مدة زيارتها. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T11:41+0000
2022-08-02T12:30+0000
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وبحسب قناة "TVBS" التايوانية، فإن "نانسي بيلوسي، ثالث أهم سياسية في الحكومة الأمريكية، ستصل إلى تايوان مساء يوم الـ2 من أغسطس/آب وتبقى في فندق جراند حياة في منطقة شينيي".وبحسب المصادر فقد "حجز الوفد المرافق للسياسية الأمريكية طابقا كاملا من الفندق".وعلى الرغم من أن الفندق لم يرغب في تأكيد معلومات الحجز للتلفزيون التايواني. "ومع ذلك، فقد استضاف هذا الفندق بالذات العديد من الأحداث مع الدبلوماسيين الأمريكيين في الماضي، لذلك يتمتع الفندق بخبرة كبيرة في توفير الأمن"، بحسب القناة.وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سانلي" التليفزيونية التايوانية أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان قد تستمر حتى الخامسة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، أي أطول مما كان متوقعا في السابق.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة. أفادت وسائل إعلامية بأنه من المحتمل أن تكون الطائرة التي تحمل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها متجهة نحو تايوان، وهي تحلق الآن فوق جزيرة سولاويزي الإندونيسية.ونشرت الصين مشاهد فيديو جديدة بينت فيها قدراتها البحرية والجوية والبرية، قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.يتزامن هذا المنشور مع الذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، لكنه يأتي أيضًا في الوقت الذي حذرت فيه بكين واشنطن من أنها قد ترد بالقوة العسكرية إذا تابعت بيلوسي زيارتها إلى تايوان.
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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الوفد الأمريكي المرافق لبيلوسي يحجز جناحا كاملا في فندق "جراند حياة" في تايبيه

11:41 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 02.08.2022)
© Fotolia / SeanPavonePhotoتايوان
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Fotolia / SeanPavonePhoto
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حجز الوفد الأمريكي المرافق لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، طابقا كاملا في فندق "جراند حياة" في تايبيه طوال مدة زيارتها.
وبحسب قناة "TVBS" التايوانية، فإن "نانسي بيلوسي، ثالث أهم سياسية في الحكومة الأمريكية، ستصل إلى تايوان مساء يوم الـ2 من أغسطس/آب وتبقى في فندق جراند حياة في منطقة شينيي".
وبحسب المصادر فقد "حجز الوفد المرافق للسياسية الأمريكية طابقا كاملا من الفندق".
وعلى الرغم من أن الفندق لم يرغب في تأكيد معلومات الحجز للتلفزيون التايواني. "ومع ذلك، فقد استضاف هذا الفندق بالذات العديد من الأحداث مع الدبلوماسيين الأمريكيين في الماضي، لذلك يتمتع الفندق بخبرة كبيرة في توفير الأمن"، بحسب القناة.

وتمكن فريق مراسلي وكالة "سبوتنيك" من التواصل مع الفندق عن طريق الاتصال الهاتفي، حيث سمع موظفو الفندق بوضوح وفهموا الجهة المتصلة بهم، ومع ذلك لم يستطع فريق "سبوتنيك" إنهاء السؤال، حيث تظاهر الموظفون بعدم سماعهم الصوت وأغلقوا الخط بمجرد سماع اسم بيلوسي.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سانلي" التليفزيونية التايوانية أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان قد تستمر حتى الخامسة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، أي أطول مما كان متوقعا في السابق.
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في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.
أفادت وسائل إعلامية بأنه من المحتمل أن تكون الطائرة التي تحمل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها متجهة نحو تايوان، وهي تحلق الآن فوق جزيرة سولاويزي الإندونيسية.
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ونشرت الصين مشاهد فيديو جديدة بينت فيها قدراتها البحرية والجوية والبرية، قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
يتزامن هذا المنشور مع الذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، لكنه يأتي أيضًا في الوقت الذي حذرت فيه بكين واشنطن من أنها قد ترد بالقوة العسكرية إذا تابعت بيلوسي زيارتها إلى تايوان.
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