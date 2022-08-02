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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220802/بيان-عسكري-منظومات-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-قذيفتي-أوراغان-و5-طائرات-مسيرة-1065910129.html
بيان عسكري: منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط قذيفتي أوراغان و5 طائرات مسيرة
بيان عسكري: منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط قذيفتي أوراغان و5 طائرات مسيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الــ24 ساعة الماضية، خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعتي خاركوف... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:21+0000
2022-08-02T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسي، خلال الــ24 ساعة الماضية، من إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية في المناطق السكنية التالية: موسكالوفكا وبيتروبافلوفكا، كوبانكي وفولكوف يار التابعة لمقاطعة خاركوف، وكذلك سيرغييفكا في مقاطعة خيرسون".كانت القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط. واعتبارًا من 25 مارس ، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/-الدفاع-الروسية-إدارتي-زيلينسكي-وبايدن-مسؤولتان-عن-مذبحة-يلينوفكا-وعن-جرائم-حرب-أخرى-في-أوكرانيا-1065902965.html
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روسيا

بيان عسكري: منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط قذيفتي أوراغان و5 طائرات مسيرة

14:21 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Kyrill Norton / الذهاب إلى بنك الصورجنود من كتيبة هندسة الإصلاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من كتيبة هندسة الإصلاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Kyrill Norton
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الــ24 ساعة الماضية، خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسي، خلال الــ24 ساعة الماضية، من إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية في المناطق السكنية التالية: موسكالوفكا وبيتروبافلوفكا، كوبانكي وفولكوف يار التابعة لمقاطعة خاركوف، وكذلك سيرغييفكا في مقاطعة خيرسون".
"كما تمكنت هذه المنظومات من اعتراض قذيفتين صاروخيتين تابعتين لراجمة صواريخ من طرز أوراغان، بالقرب من مدينة خيرسون " وفقا للبيان.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إدارتي زيلينسكي وبايدن مسؤولتان عن مذبحة يلينوفكا وعن جرائم حرب أخرى في أوكرانيا
12:40 GMT
كانت القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط. واعتبارًا من 25 مارس ، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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