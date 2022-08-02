https://arabic.sputniknews.com/20220802/بيلوسي-زيارتي-لا-تتعارض-مع-مبدأ-الصين-الواحدة--1065912581.html
بيلوسي: زيارتي لا تتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" وهي دليل على دعمنا لـ"الديمقراطية التايوانية"
بيلوسي: زيارتي لا تتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" وهي دليل على دعمنا لـ"الديمقراطية التايوانية"
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، في أول تصريح لها بعد هبوط طائرتها في مطار تايبيه عاصمة تايوان (الصين) إن زيارتها لا تتعارض مع... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:10+0000
2022-08-02T15:10+0000
2022-08-02T15:24+0000
العالم
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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واعتبرت بيلوسي أن زيارتها هي دليل على دعم بلادها لما أسمته "الدمقراطية التايوانية"، مؤكدة أن تضامن بلادها مع شعب تايوان (الصين) أصبح "أكثر أهمية من أي وقت مضى".وشددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على أن "زيارة تايوان لا تتعارض مع مبدأ الصين الواحدة"، على الرغم من تنديد بكين بهذه الخطوة من إعلانها.ونوهت السياسية الأمريكية على أن واشنطن تعارض الإجراءات الأحادية الهادفة إلى تغيير الوضع الراهن في تايوان (الصين).وبدوره، أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على أن زيارة بيلوسي ليست انتهاكا لسيادة الصين، على الرغم من أن بكين اعتبرتها كذلك.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
بيلوسي: زيارتي لا تتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" وهي دليل على دعمنا لـ"الديمقراطية التايوانية"
15:10 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 15:24 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، في أول تصريح لها بعد هبوط طائرتها في مطار تايبيه عاصمة تايوان (الصين) إن زيارتها لا تتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة".
واعتبرت بيلوسي أن زيارتها هي دليل على دعم بلادها لما أسمته "الدمقراطية التايوانية"، مؤكدة أن تضامن بلادها مع شعب تايوان (الصين) أصبح "أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وشددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على أن "زيارة تايوان لا تتعارض مع مبدأ الصين الواحدة"، على الرغم من تنديد بكين بهذه الخطوة من إعلانها.
ونوهت السياسية الأمريكية على أن واشنطن تعارض الإجراءات الأحادية الهادفة إلى تغيير الوضع الراهن في تايوان (الصين).
وبدوره، أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على أن زيارة بيلوسي ليست انتهاكا لسيادة الصين، على الرغم من أن بكين اعتبرتها كذلك.