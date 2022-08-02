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تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية
تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية
تجري تايوان تدريبات مدفعية عسكرية في الجزء الجنوبي من الجزيرة خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس/ آب. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:20+0000
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وحسب تقارير تأتي هذه التدريبات بالذخيرة الحية كاستمرار لتدريبات عسكرية سنوية، هي "هان كوانغ" والتي تجري منذ عام 1984 وتختبر استعدادات تايوان القتالية في حالة وقوع هجوم من الصين. وتشمل المناورات استخدام مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع. وتجري القوات المسلحة بالجزيرة تدريبات عسكرية أخرى في مقاطعة بينغ دونع خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قد تزور الجزيرة على رأس وفد أمريكي، اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش)، حيث تزور البرلمان التايواني، وستلتقي بقيادات الجزيرة، وهو ما أحدث توترا مع الصين التي هاجمت الزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تايوان-سنرسل-قواتنا-ردا-على-تهديدات-العدو-1065880106.html
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أخبار العالم الآن

تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية

08:20 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 02.08.2022)
© AFP 2022 / SAM YEHتايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية
تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
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تجري تايوان تدريبات مدفعية عسكرية في الجزء الجنوبي من الجزيرة خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس/ آب.
وحسب تقارير تأتي هذه التدريبات بالذخيرة الحية كاستمرار لتدريبات عسكرية سنوية، هي "هان كوانغ" والتي تجري منذ عام 1984 وتختبر استعدادات تايوان القتالية في حالة وقوع هجوم من الصين.
وتشمل المناورات استخدام مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع. وتجري القوات المسلحة بالجزيرة تدريبات عسكرية أخرى في مقاطعة بينغ دونع خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
الجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
تايوان: سنرسل قواتنا ردا على "تهديدات العدو"
07:18 GMT
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قد تزور الجزيرة على رأس وفد أمريكي، اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش)، حيث تزور البرلمان التايواني، وستلتقي بقيادات الجزيرة، وهو ما أحدث توترا مع الصين التي هاجمت الزيارة.
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