https://arabic.sputniknews.com/20220802/تايوان-تجري-تدريبا-عسكريا-بالذخيرة-الحية-1065883306.html
تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية
تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية
تجري تايوان تدريبات مدفعية عسكرية في الجزء الجنوبي من الجزيرة خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس/ آب. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:20+0000
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وحسب تقارير تأتي هذه التدريبات بالذخيرة الحية كاستمرار لتدريبات عسكرية سنوية، هي "هان كوانغ" والتي تجري منذ عام 1984 وتختبر استعدادات تايوان القتالية في حالة وقوع هجوم من الصين. وتشمل المناورات استخدام مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع. وتجري القوات المسلحة بالجزيرة تدريبات عسكرية أخرى في مقاطعة بينغ دونع خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قد تزور الجزيرة على رأس وفد أمريكي، اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش)، حيث تزور البرلمان التايواني، وستلتقي بقيادات الجزيرة، وهو ما أحدث توترا مع الصين التي هاجمت الزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تايوان-سنرسل-قواتنا-ردا-على-تهديدات-العدو-1065880106.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار العالم الآن
تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية
08:20 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
تجري تايوان تدريبات مدفعية عسكرية في الجزء الجنوبي من الجزيرة خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس/ آب.
وحسب تقارير تأتي هذه التدريبات بالذخيرة الحية كاستمرار لتدريبات عسكرية سنوية، هي "هان كوانغ" والتي تجري منذ عام 1984 وتختبر استعدادات تايوان القتالية في حالة وقوع هجوم من الصين.
وتشمل المناورات استخدام مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع. وتجري القوات المسلحة بالجزيرة تدريبات عسكرية أخرى في مقاطعة بينغ دونع خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قد تزور الجزيرة على رأس وفد أمريكي، اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش)، حيث تزور البرلمان التايواني، وستلتقي بقيادات الجزيرة، وهو ما أحدث توترا مع الصين
التي هاجمت الزيارة.