عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تايوان-تعلن-اختراق-21-طائرة-صينية-مجالها-الجوي--1065918197.html
تايوان تعلن اختراق 21 طائرة صينية مجالها الجوي
تايوان تعلن اختراق 21 طائرة صينية مجالها الجوي
أعلنت السلطات في تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، اختراق 21 طائرة حربية صينية مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T17:50+0000
2022-08-02T17:50+0000
الصين
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1048877883_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_e5c496c0d8641d842bf8ee0fc2068395.jpg
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في بيان لوزارة الدفاع في تايوان، على موقعها الإلكتروني.وقال البيان: "دخلت 21 طائرة تابعة للجيش الصيني جنوب غرب منطقة تمييز الدفاع الجوي، في 2 آب/أغسطس 2022".وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وإصدار إنذارات لاسلكية.يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".
https://arabic.sputniknews.com/20220802/مسؤول-أمريكي-يحذر-من-الإكراه-الاقتصادي-الصيني-للدول-الأخرى-1065917872.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1048877883_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_8ab1f7ac009abfa28c1fa30d79b4d23a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار تايوان

تايوان تعلن اختراق 21 طائرة صينية مجالها الجوي

17:50 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Kin Cheungالجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات في تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، اختراق 21 طائرة حربية صينية مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في بيان لوزارة الدفاع في تايوان، على موقعها الإلكتروني.
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
مسؤول أمريكي يحذر من "الإكراه الاقتصادي الصيني" للدول الأخرى
17:13 GMT
وقال البيان: "دخلت 21 طائرة تابعة للجيش الصيني جنوب غرب منطقة تمييز الدفاع الجوي، في 2 آب/أغسطس 2022".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وإصدار إنذارات لاسلكية.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.
هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.
وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала