https://arabic.sputniknews.com/20220802/تايوان-تعلن-اختراق-21-طائرة-صينية-مجالها-الجوي--1065918197.html
تايوان تعلن اختراق 21 طائرة صينية مجالها الجوي
تايوان تعلن اختراق 21 طائرة صينية مجالها الجوي
أعلنت السلطات في تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، اختراق 21 طائرة حربية صينية مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T17:50+0000
2022-08-02T17:50+0000
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الصين
أخبار تايوان
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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في بيان لوزارة الدفاع في تايوان، على موقعها الإلكتروني.وقال البيان: "دخلت 21 طائرة تابعة للجيش الصيني جنوب غرب منطقة تمييز الدفاع الجوي، في 2 آب/أغسطس 2022".وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وإصدار إنذارات لاسلكية.يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".
https://arabic.sputniknews.com/20220802/مسؤول-أمريكي-يحذر-من-الإكراه-الاقتصادي-الصيني-للدول-الأخرى-1065917872.html
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الصين, أخبار تايوان
تايوان تعلن اختراق 21 طائرة صينية مجالها الجوي
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أعلنت السلطات في تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، اختراق 21 طائرة حربية صينية مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في بيان لوزارة الدفاع في تايوان، على موقعها الإلكتروني.
وقال البيان: "دخلت 21 طائرة تابعة للجيش الصيني جنوب غرب منطقة تمييز الدفاع الجوي، في 2 آب/أغسطس 2022".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وإصدار إنذارات لاسلكية.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي
نانسي بيلوسي لتايوان وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.
هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.
وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".