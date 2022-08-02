https://arabic.sputniknews.com/20220802/تايوان-سنرسل-قواتنا-ردا-على-تهديدات-العدو-1065880106.html

تايوان: سنرسل قواتنا ردا على "تهديدات العدو"

تايوان: سنرسل قواتنا ردا على "تهديدات العدو"

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، إن لديها إدراكا كاملا للأنشطة العسكرية بالقرب من تايوان وإنها سترسل قوات على النحو المناسب ردا على "تهديدات... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T07:18+0000

2022-08-02T07:18+0000

2022-08-02T07:18+0000

الصين

أخبار تايوان

نانسي بيلوسي

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وقالت الوزارة في بيان لها إن لديها "العزم والقدرة والثقة" لضمان الأمن القومي لتايوان، مضيفة أنها وضعت خططًا مختلفة غير محددة لحالات الطوارئ، على ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وتصاعدت التوترات بين الصين وتايوان على نحو غير مسبوق، وسط تقارير تفيد بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد تصل إلى تايوان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.في سياق متصل، ذكرت قناة "CNA" أن الجيش التايواني عزز استعداده القتالي من الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء ردا على التدريبات العسكرية الصينية بالذخيرة الحية التي أجريت وسط أنباء على زيارة بيلوسي لتايبيه.ونقلت القناة عن مصدر لم تسمه إن تحركات تايوان ستستمر حتى ظهر يوم الخميس، وسيتم تعديلها حسب التهديد العسكري من جيش التحرير الشعبي الصيني.ومع ذلك، أضاف المصدر أن الاستعداد القتالي لا يزال الآن في "الجاهزية الطبيعية" بموجب نظام الطبقتين التايواني، ولم يتم رفعه إلى "الاستعداد للطوارئ".في وقت سابق يوم الثلاثاء، حلقت عدة طائرات حربية صينية بالقرب من الخط الوسطي لمضيق تايوان الحساس، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.يأتي هذا التطور في الوقت الذي أصدرت فيه الصين تحذيرات متكررة بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان.وأمس الاثنين، حذرت الصين، من أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي في حال قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بزيارة تايوان ضمن جولتها الآسيوية التي تجريها حاليا.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان "ستؤدي إلى وضع خطير للغاية وعواقب".خلال عطلة نهاية الأسبوع، غادرت بيلوسي واشنطن مع مجموعة من خمسة أعضاء آخرين في مجلس النواب في زيارة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث ذكرت تقارير إخبارية أن ذلك سيشمل المبيت في العاصمة التايوانية تايبيه.قال مكتب بيلوسي إن خطط رئيسة مجلس النواب تشمل زيارة سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.على الرغم من أن تعليقات بيلوسي العامة لم تذكر تايوان، فمن المقرر أن تتم زيارة الجزيرة في وقت ما خلال الرحلة، وفقا لتقارير "CNN" و"Financial Times" وغيرهما.وستكون هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مجلس نواب أمريكي منذ أن ذهب رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت جينجريتش إلى هناك في عام 1997.وألغت المشرعة من ولاية كاليفورنيا البالغة من العمر 82 عاما زيارة سابقة في أبريل/نيسان بعد أن أصيبت بفيروس كورونا.وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في حين أن الحكومة في تايوان تعتبر نفسها سلطة مستقلة عن الحكومة الصينية لكنها لا تلقى اعترافا دوليا رسميا كدولة مستقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/الصين--تحذر-من-أن-جيشها-لن-يقف-مكتوف-الأيدي-إذا-زارت-بيلوسي-تايوان-1065834276.html

https://arabic.sputniknews.com/20220801/مجلس-الأمن-القومي-الأمريكي-الصين-تتحرك-عسكريا-للرد-على-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1065870745.html

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