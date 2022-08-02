https://arabic.sputniknews.com/20220802/تحرير63-مهاجرا-مصريا-تم-اختطافهم-في-شرق-ليبيا-1065921412.html
تحرير63 مهاجرا مصريا تم اختطافهم في شرق ليبيا
تحرير63 مهاجرا مصريا تم اختطافهم في شرق ليبيا
أعلنت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، تحرير 63 مهاجرا مصريا غير شرعي احتجزوا في مخزن بمدينة البيضاء شرقي البلاد، مؤكدةً أن المهاجرين قد اختطفوا لغرض الابتزاز... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T20:52+0000
2022-08-02T20:52+0000
2022-08-02T20:52+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي– سبوتنيك. جاء هذا في تصريح أدلى به المسؤول الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حسن بواكريم لوكالة "سبوتنيك".وقال المسؤول الليبي إن "الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتسلل التابعة لهيئة القضاء والسيطرة تمكنت من تحرير 63 مهاجراً غير شرعي كانوا قد احتجزوا وتمت عملية اختطافهم لغرض الابتزاز في مخزن بمدينة البيضاء شرقي ليبيا".وأكد بواكريم أن "المهاجرين غير الشرعيين تم احتجازهم من قبل مهربي البشر الذين قاموا بتسهيل عملية الدخول إلى ليبيا بطريقة غير شرعية".وأوضح أن "المهاجرين قدموا إلى ليبيا كمحطة عبور للوصول إلى إيطاليا".وذكر المسؤول الأمني الليبي أن "المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية المصرية".وذكر أنه "تم خداعهم من قبل مهربي البشر الذين تعهدوا لهم بتسهيل هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا غير أنهم أخلوا بالاتفاق المبرم بينهم وقاموا بخطفهم لابتزاز ذويهم وطلب مقابل مادي (فدية مالية) لإطلاق سراحهم ولم يكتفوا باحتجازهم وخطفهم فقط بل قاموا بتعذيبهم".ونوه إلى أن "جهات الاختصاص قامت بتسليمهم إلى مركز الإيواء في فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة شحات حتى يتلقوا الفحوصات الطبية وتقديمِ العناية اللازمة لهم".وتتكرر وقائع إلقاء السلطات الليبية القبض على متسللين إلى الأراضي الليبية، خصوصاً من المصريين الراغبين في العمل بليبيا، وتقوم عصابات للإتجار بالبشر بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا، وأحياناً إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقاً من سواحل ليبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/ليبيا-الدبيبة-يفتتح-مركز-إيواء-للمهاجرين-العرب-1059669796.html
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أخبار ليبيا اليوم
تحرير63 مهاجرا مصريا تم اختطافهم في شرق ليبيا
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أعلنت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، تحرير 63 مهاجرا مصريا غير شرعي احتجزوا في مخزن بمدينة البيضاء شرقي البلاد، مؤكدةً أن المهاجرين قد اختطفوا لغرض الابتزاز من قبل المهربين.
بنغازي– سبوتنيك. جاء هذا في تصريح أدلى به المسؤول الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حسن بواكريم لوكالة "سبوتنيك".
وقال المسؤول الليبي إن "الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتسلل التابعة لهيئة القضاء والسيطرة تمكنت من تحرير 63 مهاجراً غير شرعي كانوا قد احتجزوا وتمت عملية اختطافهم لغرض الابتزاز في مخزن بمدينة البيضاء شرقي ليبيا".
وأكد بواكريم أن "المهاجرين غير الشرعيين
تم احتجازهم من قبل مهربي البشر الذين قاموا بتسهيل عملية الدخول إلى ليبيا بطريقة غير شرعية".
وأوضح أن "المهاجرين قدموا إلى ليبيا كمحطة عبور للوصول إلى إيطاليا".
وذكر المسؤول الأمني الليبي أن "المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية المصرية".
وذكر أنه "تم خداعهم من قبل مهربي البشر الذين تعهدوا لهم بتسهيل هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا غير أنهم أخلوا بالاتفاق المبرم بينهم وقاموا بخطفهم لابتزاز ذويهم وطلب مقابل مادي (فدية مالية) لإطلاق سراحهم ولم يكتفوا باحتجازهم وخطفهم فقط بل قاموا بتعذيبهم".
ونوه إلى أن "جهات الاختصاص قامت بتسليمهم إلى مركز الإيواء في فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة شحات حتى يتلقوا الفحوصات الطبية وتقديمِ العناية اللازمة لهم".
وتتكرر وقائع إلقاء السلطات الليبية القبض على متسللين إلى الأراضي الليبية، خصوصاً من المصريين الراغبين في العمل بليبيا، وتقوم عصابات للإتجار بالبشر بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا، وأحياناً إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقاً من سواحل ليبيا.