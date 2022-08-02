https://arabic.sputniknews.com/20220802/تركيا-تعلن-إعادة-فتح-مدارسها-في-السعودية-قريبا-1065878944.html

تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريبا

تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريبا

أعلنت وزارة التربية التركية، أن "المدارس التي كانت تعمل تحت إشرافها في المملكة العربية السعودية، ستبدأ مزاولة مهامها مجددا قريبا". 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T06:51+0000

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "نتيجة الاتصالات الدبلوماسية للحكومة التركية، ومبادرات وزارة التربية، سيتم إعادة فتح المدارس العاملة تحت إشراف الوزارة التركية في المملكة العربية السعودية"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وذكر البيان، أن "وزير التربية التركي محمود أوزر بحث مع نظيره السعودي حمد آل الشيخ، وضع المدارس التركية في المملكة، خلال اجتماعهما على هامش القمة التمهيدية لتحول التعليم التي عقدت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفا أنه: "نتيجة للاتصالات بين سلطات البلدين، ستبدأ في وقت قصير الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب".وأشار البيان إلى أن "المدارس التركية العاملة في العاصمة الرياض، والمحافظات الأخرى أُغلقت تدريجيًا اعتبارًا من نهاية العام الدراسي 2020-2021، بقرار رسمي".وقررت تركيا مؤخرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.والشهر الماضي، زار ولي العهد السعودي تركيا، لأول مرة منذ سنوات إثر توتر العلاقات بين البلدين.وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، "دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج مرحلة إيجابية، تشهد زيادة في التعاون الثنائي".وقال تشاويش أوغلو، في تصريحات مع قناة "تي آر تي" التركية: "أستطيع القول بأن العلاقات مع دول الخليج تمر بمرحلة إيجابية، حيث يزداد التعاون بطريقة إيجابية للغاية، كما ينبغي أن يكون، وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية مزيدا من النمو".وأضاف: "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتقدم وتتطور بشكل جيد للغاية، لكن العملية مع مصر تسير بشكل بطيء نسبيا"، متابعا: "نرغب أن تكون الخطوات الإيجابية المتخذة في كافة المجالات، دائمة وتستمر بشكل متزايد".

https://arabic.sputniknews.com/20220622/بيان-سعودي-تركي-مشترك-البلدان-عازمتان-على-بدء-مرحلة-جديدة-من-التعاون-1064063828.html

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