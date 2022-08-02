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تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريبا
تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريبا
أعلنت وزارة التربية التركية، أن "المدارس التي كانت تعمل تحت إشرافها في المملكة العربية السعودية، ستبدأ مزاولة مهامها مجددا قريبا". 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T06:51+0000
2022-08-02T06:51+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "نتيجة الاتصالات الدبلوماسية للحكومة التركية، ومبادرات وزارة التربية، سيتم إعادة فتح المدارس العاملة تحت إشراف الوزارة التركية في المملكة العربية السعودية"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وذكر البيان، أن "وزير التربية التركي محمود أوزر بحث مع نظيره السعودي حمد آل الشيخ، وضع المدارس التركية في المملكة، خلال اجتماعهما على هامش القمة التمهيدية لتحول التعليم التي عقدت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفا أنه: "نتيجة للاتصالات بين سلطات البلدين، ستبدأ في وقت قصير الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب".وأشار البيان إلى أن "المدارس التركية العاملة في العاصمة الرياض، والمحافظات الأخرى أُغلقت تدريجيًا اعتبارًا من نهاية العام الدراسي 2020-2021، بقرار رسمي".وقررت تركيا مؤخرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.والشهر الماضي، زار ولي العهد السعودي تركيا، لأول مرة منذ سنوات إثر توتر العلاقات بين البلدين.وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، "دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج مرحلة إيجابية، تشهد زيادة في التعاون الثنائي".وقال تشاويش أوغلو، في تصريحات مع قناة "تي آر تي" التركية: "أستطيع القول بأن العلاقات مع دول الخليج تمر بمرحلة إيجابية، حيث يزداد التعاون بطريقة إيجابية للغاية، كما ينبغي أن يكون، وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية مزيدا من النمو".وأضاف: "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتقدم وتتطور بشكل جيد للغاية، لكن العملية مع مصر تسير بشكل بطيء نسبيا"، متابعا: "نرغب أن تكون الخطوات الإيجابية المتخذة في كافة المجالات، دائمة وتستمر بشكل متزايد".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بيان-سعودي-تركي-مشترك-البلدان-عازمتان-على-بدء-مرحلة-جديدة-من-التعاون-1064063828.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم

تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريبا

06:51 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلنت وزارة التربية التركية، أن "المدارس التي كانت تعمل تحت إشرافها في المملكة العربية السعودية، ستبدأ مزاولة مهامها مجددا قريبا".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "نتيجة الاتصالات الدبلوماسية للحكومة التركية، ومبادرات وزارة التربية، سيتم إعادة فتح المدارس العاملة تحت إشراف الوزارة التركية في المملكة العربية السعودية"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
بيان سعودي تركي مشترك: البلدان عازمان على بدء مرحلة جديدة من التعاون
22 يونيو, 17:52 GMT
وذكر البيان، أن "وزير التربية التركي محمود أوزر بحث مع نظيره السعودي حمد آل الشيخ، وضع المدارس التركية في المملكة، خلال اجتماعهما على هامش القمة التمهيدية لتحول التعليم التي عقدت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفا أنه: "نتيجة للاتصالات بين سلطات البلدين، ستبدأ في وقت قصير الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب".
وأشار البيان إلى أن "المدارس التركية العاملة في العاصمة الرياض، والمحافظات الأخرى أُغلقت تدريجيًا اعتبارًا من نهاية العام الدراسي 2020-2021، بقرار رسمي".
وقررت تركيا مؤخرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
والشهر الماضي، زار ولي العهد السعودي تركيا، لأول مرة منذ سنوات إثر توتر العلاقات بين البلدين.
وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، "دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج مرحلة إيجابية، تشهد زيادة في التعاون الثنائي".
وقال تشاويش أوغلو، في تصريحات مع قناة "تي آر تي" التركية: "أستطيع القول بأن العلاقات مع دول الخليج تمر بمرحلة إيجابية، حيث يزداد التعاون بطريقة إيجابية للغاية، كما ينبغي أن يكون، وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية مزيدا من النمو".
وأضاف: "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتقدم وتتطور بشكل جيد للغاية، لكن العملية مع مصر تسير بشكل بطيء نسبيا"، متابعا: "نرغب أن تكون الخطوات الإيجابية المتخذة في كافة المجالات، دائمة وتستمر بشكل متزايد".
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