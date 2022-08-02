https://arabic.sputniknews.com/20220802/تركيا-طردنا-9-آلاف-إرهابي-أجنبي-بينهم-أوروبيون-وأمريكيون-منذ-2011-1065914866.html

تركيا: طردنا 9 آلاف إرهابي أجنبي بينهم أوروبيون وأمريكيون منذ 2011

تركيا: طردنا 9 آلاف إرهابي أجنبي بينهم أوروبيون وأمريكيون منذ 2011

قال مكتب الهجرة الوطني في تركيا، اليوم الثلاثاء، إن السلطات في أنقرة رحلت 9000 إرهابي أجنبي منذ عام 2011، من بينهم 1168 من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T15:56+0000

2022-08-02T15:56+0000

2022-08-02T15:56+0000

أخبار تركيا اليوم

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موسكو- سبوتنيك. نقلت صحيفة "ديلي صباح" عن مديرية إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية قولها إنه منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، رحلت السلطات التركية إرهابيين من 102 جنسية.جاء ما مجموعه 1109 من المقاتلين الأجانب المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي، مع العدد الأكبر من المواطنين القادمين من فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وفنلندا ورومانيا والسويد والنمسا، بالإضافة إلى 59 إرهابيا قدموا من الولايات المتحدة.في السنوات العديدة الماضية، كان هناك اتجاه متضائل في عمليات ترحيل الإرهابيين من تركيا مع 126 شخصا من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي في عام 2019، و95 شخصا من 8 دول في الاتحاد الأوروبي في عام 2020، و69 من 8 دول في الاتحاد في عام 2021، و20 من 6 دول الكتلة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.قالت السلطات التركية إنه ينبغي إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية لمحاكمتهم، مضيفة أن بعض دول الاتحاد الأوروبي قاومت ترحيل المجرمين، لكن أنقرة ستستمر في ذلك، حسبما ذكرت الصحيفة.في نهاية يونيو/ حزيران، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستجري عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.بدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 ودخل مرحلة نشطة في عام 2015. وقال أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6 آلاف من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد. فقدت تركيا أكثر من 1200 عسكري في الصراع.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/تركيا-تعلن-تحييد-7-من-عناصر-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1065290733.html

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أخبار تركيا اليوم