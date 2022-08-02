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الخارجية الصينية تدين بقوة زيارة بيلوسي لـ تايوان
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تعطل-موقع-فلايت-رادار-بسبب-طائرة-بيلوسي-1065909490.html
تعطل موقع "فلايت رادار" بسبب طائرة بيلوسي
تعطل موقع "فلايت رادار" بسبب طائرة بيلوسي
تعطل موقع فلايت رادار (FlightRadar24) لتتبع الرحلات على الإنترنت بينما كان آلاف الأشخاص يتعقبون طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في طريقها إلى... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:16+0000
2022-08-02T15:10+0000
العالم
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
نانسي بيلوسي
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وانتقلت FlightRadar24 إلى "تويتر" للإعلان عن تعطل موقعهم بينما كان الآلاف يتتبعون طائرة بيلوسي إلى تايوان، قائلين:"نظرا لاهتمام التتبع المستمر غير المسبوق في SPAR19 ، فإن خدمات Flightradar24 تخضع لأحمال ثقيلة للغاية. قد يواجه بعض المستخدمين حاليا مشكلات في الوصول إلى الموقع، وتعمل فرقنا على استعادة الوظائف الكاملة لجميع المستخدمين في أسرع وقت ممكن".وتأتي التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، بعد أن أغضبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الصين على خلفية قرارها بزيارة تايوان، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى الاعتراف بـ تايوان كدولة مستقلة ذات سيادة، في حين أن الصين تقول أنها تتبع لها، وفقا لموقع "euroweeklynews".وكان قد عبر العديد من السياسيين بمجرد انتشار خبر الزيارة، من أن هذا الإعلان يترتب عليه نتائج عكسية في حال تم التراجع عن القرار، حيث ستظهر الولايات المتحدة بموقف الضعيف أمام الصين.
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العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, نانسي بيلوسي

تعطل موقع "فلايت رادار" بسبب طائرة بيلوسي

14:16 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 15:10 GMT 02.08.2022)
© AFP 2022 / SAUL LOEBرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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تعطل موقع فلايت رادار (FlightRadar24) لتتبع الرحلات على الإنترنت بينما كان آلاف الأشخاص يتعقبون طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في طريقها إلى تايوان.
وانتقلت FlightRadar24 إلى "تويتر" للإعلان عن تعطل موقعهم بينما كان الآلاف يتتبعون طائرة بيلوسي إلى تايوان، قائلين:
"نظرا لاهتمام التتبع المستمر غير المسبوق في SPAR19 ، فإن خدمات Flightradar24 تخضع لأحمال ثقيلة للغاية. قد يواجه بعض المستخدمين حاليا مشكلات في الوصول إلى الموقع، وتعمل فرقنا على استعادة الوظائف الكاملة لجميع المستخدمين في أسرع وقت ممكن".
وتأتي التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، بعد أن أغضبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الصين على خلفية قرارها بزيارة تايوان، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى الاعتراف بـ تايوان كدولة مستقلة ذات سيادة، في حين أن الصين تقول أنها تتبع لها، وفقا لموقع "euroweeklynews".
وكان قد عبر العديد من السياسيين بمجرد انتشار خبر الزيارة، من أن هذا الإعلان يترتب عليه نتائج عكسية في حال تم التراجع عن القرار، حيث ستظهر الولايات المتحدة بموقف الضعيف أمام الصين.
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