https://arabic.sputniknews.com/20220802/تقرير-كابول-تتلقى-40-مليون-دولار-من-المساعدات-الإنسانية-بعد-مقتل-الظواهري-1065922742.html
تقرير: كابول تتلقى 40 مليون دولار من المساعدات الإنسانية بعد مقتل الظواهري
تقرير: كابول تتلقى 40 مليون دولار من المساعدات الإنسانية بعد مقتل الظواهري
أعلن المصرف المركزي في أفغانستان "بنك دا أفغانستان" عن تلقي 40 مليون دولار من المساعدات الإنسانية نقدا، بعد فترة وجيزة من القضاء على زعيم تنظيم القاعدة... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T21:33+0000
2022-08-02T21:33+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
أخبار قطر اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وذكر موقع "أريانا نيوز" أن هذه هي ثاني عملية تسليم من نوعها للمساعدات الإنسانية خلال اليومين الماضيين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، إن الظواهري قتل في غارة جوية أمريكية في أفغانستان السبت الماضي.اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) بانتهاك اتفاق الدوحة لعام 2020، والذي تعهدت بموجبه الجماعة بعدم إيواء الإرهابيين أبدا مقابل الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان.وصف متحدث باسم حركة "طالبان" الغارة الأمريكية بأنها خرق واضح للمبادئ الدولية، وقال إن الهجوم الأمريكي يعد انتهاكا للمبادئ الدولية ولاتفاقية الدوحة المبرمة عام 2020 بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، والتي تنص على خروج القوات الأجنبية من أفغانستان.فيما دعت قطر، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية نُفذت السبت في أفغانستان.تسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011. وتحول الظواهري إلى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات سبتمبر/ أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/باكستان-تنفي-تقديم-أي-دعم-لواشنطن-لاستهداف-زعيم-تنظيم-القاعدة-في-أفغانستان-1065922340.html
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أخبار أفغانستان اليوم, أخبار قطر اليوم
تقرير: كابول تتلقى 40 مليون دولار من المساعدات الإنسانية بعد مقتل الظواهري
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أعلن المصرف المركزي في أفغانستان "بنك دا أفغانستان" عن تلقي 40 مليون دولار من المساعدات الإنسانية نقدا، بعد فترة وجيزة من القضاء على زعيم تنظيم القاعدة (الجماعة الإرهابية المحظورة في روسيا) أيمن الظواهري في كابول.
موسكو- سبوتنيك
. وذكر موقع "أريانا نيوز" أن هذه هي ثاني عملية تسليم من نوعها للمساعدات الإنسانية خلال اليومين الماضيين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، إن الظواهري قتل في غارة جوية أمريكية في أفغانستان السبت الماضي.
اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) بانتهاك اتفاق الدوحة لعام 2020، والذي تعهدت بموجبه الجماعة بعدم إيواء الإرهابيين أبدا مقابل الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان.
وصف متحدث باسم حركة "طالبان" الغارة الأمريكية بأنها خرق واضح للمبادئ الدولية، وقال إن الهجوم الأمريكي يعد انتهاكا للمبادئ الدولية ولاتفاقية الدوحة
المبرمة عام 2020 بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، والتي تنص على خروج القوات الأجنبية من أفغانستان.
فيما دعت قطر، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية نُفذت السبت في أفغانستان.
تسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة الإرهابي
(المحظور في روسيا) بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011. وتحول الظواهري إلى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات سبتمبر/ أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف شخص.