https://arabic.sputniknews.com/20220802/تهديدات-لمطار-العاصمة-التايوانية-بوجود-3-عبوات-ناسفة-لتعطيل-زيارة-بيلوسي-1065879774.html
تهديدات لمطار العاصمة التايوانية بوجود 3 عبوات ناسفة لتعطيل زيارة بيلوسي
تهديدات لمطار العاصمة التايوانية بوجود 3 عبوات ناسفة لتعطيل زيارة بيلوسي
تلقى مطار العاصمة التايوانية، تايبيه، رسالة تهديد حول وجود ثلاث عبوات ناسفة زرعت على أراضيه لتعطيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T07:04+0000
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العالم
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يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/المبعوث-الصيني-إلى-الأمم-المتحدة-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-ستقوض-الأمن-والاستقرار-1065874451.html
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العالم
تهديدات لمطار العاصمة التايوانية بوجود 3 عبوات ناسفة لتعطيل زيارة بيلوسي
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تلقى مطار العاصمة التايوانية، تايبيه، رسالة تهديد حول وجود ثلاث عبوات ناسفة زرعت على أراضيه لتعطيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".
وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.
لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.