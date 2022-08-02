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تونس.. إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير سابق بشبهة فساد
تونس.. إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير سابق بشبهة فساد
أصدرت النيابة التونسية في ولاية قفصة جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق وزير الصناعة والطاقم والمناجم السابق منجي مرزوق للتحقيق معه بشبهة الفساد... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:43+0000
2022-08-02T13:43+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال موقع "تونس الرقمية" إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقفصة أصدرت "بطاقة جلب" بحق مرزوق "بعد عدم مثوله أمام فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة في قضية شبهة فساد مالي وإداري صلب شركة فسفاط قفصة".وأمس الاثنين، كشف مرزوق في تدوينة له على موقع فيسبوك (شبكة تابعة لشركة “ميتا”، المحظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، معلومات حول الملف القضائي الذي سيمثل بسببه أمام النيابة العامة، وفق إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.وأوضح أن الملف يتعلّق بقرار اتخذه مجلس إدارة "فسفاط قفصة" حول زيادة قيمة تذاكر أكل العمال والمسؤولين، مشيرا إلى "أن الملف يعود إلى سنوات 2017 و2018 و2019 أي قبل أن يتسلم مهامه على رأس الوزارة في مارس/آذار 2020.يشار إلى أنه وخلال الأيام الماضية، ألقت السلطات التونسية القبض على 17 شخصا فيما لايزال 8 آخرون في حالة فرار، في إطار تحقيقات حول قضايا فساد بشركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية في تونس.وتتعلق أبرز هذه القضايا بسرقة واختلاس مئات الأطنان من معدات ومواد معدنية ومحركات لآليات ثقيلة من إقليم المظيلة التابع للشركة.
https://arabic.sputniknews.com/20211021/ملفات-فساد-كبرى-تطيح-بمسؤولين-هل-بدأت-تونس-حربها-الحقيقية-على-الفساد؟-1050497179.html
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أخبار تونس اليوم

تونس.. إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير سابق بشبهة فساد

13:43 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaid
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أصدرت النيابة التونسية في ولاية قفصة جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق وزير الصناعة والطاقم والمناجم السابق منجي مرزوق للتحقيق معه بشبهة الفساد المالي والإداري.
وقال موقع "تونس الرقمية" إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقفصة أصدرت "بطاقة جلب" بحق مرزوق "بعد عدم مثوله أمام فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة في قضية شبهة فساد مالي وإداري صلب شركة فسفاط قفصة".
وأمس الاثنين، كشف مرزوق في تدوينة له على موقع فيسبوك (شبكة تابعة لشركة “ميتا”، المحظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، معلومات حول الملف القضائي الذي سيمثل بسببه أمام النيابة العامة، وفق إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.
شرطة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2021
ملفات فساد كبرى تطيح بمسؤولين... هل بدأت تونس حربها الحقيقية على الفساد؟
21 أكتوبر 2021, 15:35 GMT
وأوضح أن الملف يتعلّق بقرار اتخذه مجلس إدارة "فسفاط قفصة" حول زيادة قيمة تذاكر أكل العمال والمسؤولين، مشيرا إلى "أن الملف يعود إلى سنوات 2017 و2018 و2019 أي قبل أن يتسلم مهامه على رأس الوزارة في مارس/آذار 2020.
يشار إلى أنه وخلال الأيام الماضية، ألقت السلطات التونسية القبض على 17 شخصا فيما لايزال 8 آخرون في حالة فرار، في إطار تحقيقات حول قضايا فساد بشركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية في تونس.
وتتعلق أبرز هذه القضايا بسرقة واختلاس مئات الأطنان من معدات ومواد معدنية ومحركات لآليات ثقيلة من إقليم المظيلة التابع للشركة.
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