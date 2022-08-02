https://arabic.sputniknews.com/20220802/خبراء-زيارة-بيلوسي-تدفع-الصين-للإسراع-باستعادة-الوحدة-مع-تايوان-1065878860.html
خبراء: زيارة بيلوسي تدفع الصين للإسراع باستعادة الوحدة مع تايوان
خبراء: زيارة بيلوسي تدفع الصين للإسراع باستعادة الوحدة مع تايوان
اعتبر خبراء سياسيون صينيون أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي المرتقبة لتايوان تعني أن البيت الأبيض ينكث بوعده بعدم تأييد استقلال تايوان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T07:02+0000
2022-08-02T07:02+0000
2022-08-02T07:02+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065573180_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d6854cc22ec92958587c357f7e313352.jpg
ووفق الخبراء الذين تحدثوا لصحيفة "غلوبال تايمز" حول تبعات زيارة بيلوسي "المفاجئة" لتايوان، لا بد وأن تنتهز الصين الفرصة التي تتيحها زيارة بيلوسي الاستفزازية المرتقبة لتغيير الوضع في مضيق تايوان ورفع وتيرة استعادة الوحدة مع جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.وذكرت الصحيفة نقلا عن الخبراء أن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت للعالم ما تفعله الدولة الكبرى ردا على أعمال استفزازية ضدها، وأشارت إلى أن الخبراء يعتقدون بأن الصين سترد على الزيارة الاستفزازية بالإسراع في استعادة الوحدة مع تايوان حتى تعلن نهاية الهيمنة الأمريكية على العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065573180_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8782608b63fa64cff2ddd92a7e5e6d69.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبراء: زيارة بيلوسي تدفع الصين للإسراع باستعادة الوحدة مع تايوان
تابعنا عبر
اعتبر خبراء سياسيون صينيون أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي المرتقبة لتايوان تعني أن البيت الأبيض ينكث بوعده بعدم تأييد استقلال تايوان.
ووفق الخبراء الذين تحدثوا
لصحيفة "غلوبال تايمز" حول تبعات زيارة بيلوسي "المفاجئة" لتايوان، لا بد وأن تنتهز الصين الفرصة التي تتيحها زيارة بيلوسي الاستفزازية المرتقبة لتغيير الوضع في مضيق تايوان ورفع وتيرة استعادة الوحدة مع جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وذكرت الصحيفة نقلا عن الخبراء أن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت للعالم ما تفعله الدولة الكبرى ردا على أعمال استفزازية ضدها، وأشارت إلى أن الخبراء يعتقدون بأن الصين سترد على الزيارة الاستفزازية بالإسراع في استعادة الوحدة مع تايوان حتى تعلن نهاية الهيمنة الأمريكية على العالم.