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https://arabic.sputniknews.com/20220802/خبراء-زيارة-بيلوسي-تدفع-الصين-للإسراع-باستعادة-الوحدة-مع-تايوان-1065878860.html
خبراء: زيارة بيلوسي تدفع الصين للإسراع باستعادة الوحدة مع تايوان
خبراء: زيارة بيلوسي تدفع الصين للإسراع باستعادة الوحدة مع تايوان
اعتبر خبراء سياسيون صينيون أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي المرتقبة لتايوان تعني أن البيت الأبيض ينكث بوعده بعدم تأييد استقلال تايوان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T07:02+0000
2022-08-02T07:02+0000
العالم
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ووفق الخبراء الذين تحدثوا لصحيفة "غلوبال تايمز" حول تبعات زيارة بيلوسي "المفاجئة" لتايوان، لا بد وأن تنتهز الصين الفرصة التي تتيحها زيارة بيلوسي الاستفزازية المرتقبة لتغيير الوضع في مضيق تايوان ورفع وتيرة استعادة الوحدة مع جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.وذكرت الصحيفة نقلا عن الخبراء أن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت للعالم ما تفعله الدولة الكبرى ردا على أعمال استفزازية ضدها، وأشارت إلى أن الخبراء يعتقدون بأن الصين سترد على الزيارة الاستفزازية بالإسراع في استعادة الوحدة مع تايوان حتى تعلن نهاية الهيمنة الأمريكية على العالم.
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العالم

خبراء: زيارة بيلوسي تدفع الصين للإسراع باستعادة الوحدة مع تايوان

07:02 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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اعتبر خبراء سياسيون صينيون أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي المرتقبة لتايوان تعني أن البيت الأبيض ينكث بوعده بعدم تأييد استقلال تايوان.
ووفق الخبراء الذين تحدثوا لصحيفة "غلوبال تايمز" حول تبعات زيارة بيلوسي "المفاجئة" لتايوان، لا بد وأن تنتهز الصين الفرصة التي تتيحها زيارة بيلوسي الاستفزازية المرتقبة لتغيير الوضع في مضيق تايوان ورفع وتيرة استعادة الوحدة مع جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وذكرت الصحيفة نقلا عن الخبراء أن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت للعالم ما تفعله الدولة الكبرى ردا على أعمال استفزازية ضدها، وأشارت إلى أن الخبراء يعتقدون بأن الصين سترد على الزيارة الاستفزازية بالإسراع في استعادة الوحدة مع تايوان حتى تعلن نهاية الهيمنة الأمريكية على العالم.
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