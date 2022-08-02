https://arabic.sputniknews.com/20220802/خبير-عسكري-واشنطن-تخلق-بؤر-توتر-لمنع-تعدد-الأقطاب-في-العالم-وزيارة-بيلوسي-رمزية-1065917114.html
خبير عسكري: واشنطن تخلق "بؤر توتر" لمنع "تعدد الأقطاب" في العالم... وزيارة بيلوسي "رمزية"
خبير عسكري: واشنطن تخلق "بؤر توتر" لمنع "تعدد الأقطاب" في العالم... وزيارة بيلوسي "رمزية"
يترقب العالم العواقب التي تترتب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لـ تايوان الصينية. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T16:48+0000
2022-08-02T16:48+0000
2022-08-02T16:48+0000
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وأدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة اليوم الثلاثاء معربة عن احتجاجها الشديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لـ تايوان الصينية.وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان.وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين واحدة" وأحكام الاتفاقيات الصينية الأمريكية الثلاثة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر "استفزازا سياسيا هائلا".تعليقا على زيارة بيلوسي قال العميد سمير راغب، إن الصين لن تقدم على عمليات عسكرية موسعة باتجاه تايوان عقب الزيارة كما يرجح البعض، وأنها قد تقوم بتسخين الجبهات خلال الفترة المقبلة عبر المناورات وعمليات في المضيق.ويرى راغب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن زيارة بيلوسي هي "رمزية" فقط، وأن الدعم الأمريكي لتايوان لن يتخطى "الخطوط الحمراء"، خارج "إطار اللعبة"، خاصة أن واشنطن ليس بإمكانها فتح جبهات أخرى وتقديم أي دعم لجبهات جديدة.ولفت إلى أنه رغم أن الزيارة تتخطى الخطوط الحمراء بالنسبة للصين، إلا أن الأمر يظل حتى الآن داخل إطار محدود، خاصة أن بيلوسي هي رئيسة البرلمان ولا تمثل "منصب تنفيذي" على غرار رئاسة الولايات المتحدة والتي كانت ستكون تخطيا للخطوط بشكل أكبر.وبحسب راغب فإن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة تستمر رغم الخلافات، وأن بعض التوترات تسيطر على المشهد لبعض الوقت. منوها إلى أنها لن تتدحرج للصدام المباشر.ويرى أن الولايات المتحدة توجه رسالة للعالم من خلال الزيارة، بأنها قادرة على تنفيذ رؤيتها ومنع "العالم متعدد الأقطاب" وكذلك إشغال الصين في كيفية الرد على واشنطن، ووضعها في حيرة من أمرها.وهبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة "10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.في حين أعلن التلفزيون الصيني، في وقت سابق اليوم، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/طائرة-بيلوسي-تبدأ-بعملية-الهبوط-في-مطار-العاصمة-التايوانية-1065911568.html
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الصينية-تحتج-بشدة-وتدين-زيارة-بيلوسي-لـ-تايوان-1065912403.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, الصين
خبير عسكري: واشنطن تخلق "بؤر توتر" لمنع "تعدد الأقطاب" في العالم... وزيارة بيلوسي "رمزية"
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يترقب العالم العواقب التي تترتب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لـ تايوان الصينية.
وأدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة اليوم الثلاثاء معربة عن احتجاجها
الشديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لـ تايوان الصينية.
وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الزيارة الأمريكية
تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان.
وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين واحدة" وأحكام الاتفاقيات الصينية الأمريكية الثلاثة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر "استفزازا سياسيا هائلا".
وكان مطار سونغ شان في عاصمة تايوان "الصين" (تايبيه)، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هبطت فيه..
تعليقا على زيارة بيلوسي قال العميد سمير راغب، إن الصين لن تقدم على عمليات عسكرية موسعة باتجاه تايوان عقب الزيارة كما يرجح البعض، وأنها قد تقوم بتسخين الجبهات خلال الفترة المقبلة عبر المناورات وعمليات في المضيق.
ويرى راغب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن زيارة بيلوسي هي "رمزية" فقط، وأن الدعم الأمريكي لتايوان لن يتخطى "الخطوط الحمراء"، خارج "إطار اللعبة"، خاصة أن واشنطن ليس بإمكانها فتح جبهات أخرى وتقديم أي دعم لجبهات جديدة.
ولفت إلى أنه رغم أن الزيارة تتخطى الخطوط الحمراء بالنسبة للصين، إلا أن الأمر يظل حتى الآن داخل إطار محدود، خاصة أن بيلوسي هي رئيسة البرلمان ولا تمثل "منصب تنفيذي" على غرار رئاسة الولايات المتحدة
والتي كانت ستكون تخطيا للخطوط بشكل أكبر.
وبحسب راغب فإن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة تستمر رغم الخلافات
، وأن بعض التوترات تسيطر على المشهد لبعض الوقت. منوها إلى أنها لن تتدحرج للصدام المباشر.
ويرى أن الولايات المتحدة توجه رسالة للعالم من خلال الزيارة، بأنها قادرة على تنفيذ رؤيتها ومنع "العالم متعدد الأقطاب" وكذلك إشغال الصين في كيفية الرد على واشنطن، ووضعها في حيرة من أمرها.
وأشار إلى أن واشنطن تريد خلق بؤر توتر متعددة في أنحاء مختلفة من العالم من أجل إضعاف الدول الكبرى، للحفاظ على القطب الواحد في العالم.
وهبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة "10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.
في حين أعلن التلفزيون الصيني، في وقت سابق اليوم، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.