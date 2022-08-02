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دمشق تؤيد مواقف الصين الرافضة لزيارة بيلوسي لـ تايوان
دمشق تؤيد مواقف الصين الرافضة لزيارة بيلوسي لـ تايوان
أعلنت سوريا دعمها الكامل لمواقف الصين الرافضة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مشيرة إلى أنه عمل عدائي لا ينسجم مع القانون الدولي، ولا... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:28+0000
2022-08-02T13:28+0000
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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين إن "سوريا تدين بأشد العبارات التصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية الصين الشعبية وتؤكد أن إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نيتها زيارة تايوان خلال الجولة التي بدأتها في بعض دول شرق آسيا هو عمل عدائي لا ينسجم مع القانون الدولي، ولا يحترم سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية الصين الشعبية".وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعد "سلوكا غير مسؤول يندرج في إطار مساع مستمرة من السلطات الأمريكية التشريعية والتنفيذية المتعاقبة لتوتير الأوضاع في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى من العالم، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويعرض الأوضاع الحساسة والهشة في عالمنا للمزيد من الاهتزاز والفوضى".ونوهت الوزارة: "لقد أصبحت السياسات الأمريكية العدائية والرعناء التي تستهدف سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقها في تقرير مصيرها مصدرا للخوف على حاضر ومستقبل البشرية، وهذا وأضح في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتماً في القارة الأوروبية".وأضاف البيان: "سوريا توكد دعمها المطلق وغير المحدود لجهود الصين ومواقفها المبدئية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وجاء في الختام: "إن سوريا لا تعترف إلا بصينٍ واحدة، وهي تدعم بشكلٍ تام المواقف التي أعلنتها جمهورية الصين الشعبية ضد هذه الزيارة وحق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءاتٍ وخطوات للدفاع عن حقها في حماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها جميعا".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الصين

دمشق تؤيد مواقف الصين الرافضة لزيارة بيلوسي لـ تايوان

13:28 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق، سوريا
دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلنت سوريا دعمها الكامل لمواقف الصين الرافضة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مشيرة إلى أنه عمل عدائي لا ينسجم مع القانون الدولي، ولا يحترم سيادة ووحدة الصين.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين إن "سوريا تدين بأشد العبارات التصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية الصين الشعبية وتؤكد أن إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نيتها زيارة تايوان خلال الجولة التي بدأتها في بعض دول شرق آسيا هو عمل عدائي لا ينسجم مع القانون الدولي، ولا يحترم سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية الصين الشعبية".
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعد "سلوكا غير مسؤول يندرج في إطار مساع مستمرة من السلطات الأمريكية التشريعية والتنفيذية المتعاقبة لتوتير الأوضاع في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى من العالم، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويعرض الأوضاع الحساسة والهشة في عالمنا للمزيد من الاهتزاز والفوضى".
ونوهت الوزارة: "لقد أصبحت السياسات الأمريكية العدائية والرعناء التي تستهدف سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقها في تقرير مصيرها مصدرا للخوف على حاضر ومستقبل البشرية، وهذا وأضح في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتماً في القارة الأوروبية".
وأضاف البيان: "سوريا توكد دعمها المطلق وغير المحدود لجهود الصين ومواقفها المبدئية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وجاء في الختام: "إن سوريا لا تعترف إلا بصينٍ واحدة، وهي تدعم بشكلٍ تام المواقف التي أعلنتها جمهورية الصين الشعبية ضد هذه الزيارة وحق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءاتٍ وخطوات للدفاع عن حقها في حماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها جميعا".
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