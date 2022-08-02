دمشق تؤيد مواقف الصين الرافضة لزيارة بيلوسي لـ تايوان
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour
أعلنت سوريا دعمها الكامل لمواقف الصين الرافضة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مشيرة إلى أنه عمل عدائي لا ينسجم مع القانون الدولي، ولا يحترم سيادة ووحدة الصين.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين إن "سوريا تدين بأشد العبارات التصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية الصين الشعبية وتؤكد أن إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نيتها زيارة تايوان خلال الجولة التي بدأتها في بعض دول شرق آسيا هو عمل عدائي لا ينسجم مع القانون الدولي، ولا يحترم سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية الصين الشعبية".
#الخارجية: #سورية لا تعترف إلا بصينٍ واحدة، وهي تدعم بشكلٍ تام المواقف التي أعلنتها جمهورية #الصين الشعبية ضد هذه الزيارة، وحق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءاتٍ وخطوات للدفاع عن حقها في حماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها جميعاً.— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) August 2, 2022
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعد "سلوكا غير مسؤول يندرج في إطار مساع مستمرة من السلطات الأمريكية التشريعية والتنفيذية المتعاقبة لتوتير الأوضاع في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى من العالم، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويعرض الأوضاع الحساسة والهشة في عالمنا للمزيد من الاهتزاز والفوضى".
ونوهت الوزارة: "لقد أصبحت السياسات الأمريكية العدائية والرعناء التي تستهدف سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقها في تقرير مصيرها مصدرا للخوف على حاضر ومستقبل البشرية، وهذا وأضح في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتماً في القارة الأوروبية".
#الخارجية: #سورية لا تعترف إلا بصين واحدة— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) August 2, 2022
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وأضاف البيان: "سوريا توكد دعمها المطلق وغير المحدود لجهود الصين ومواقفها المبدئية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وجاء في الختام: "إن سوريا لا تعترف إلا بصينٍ واحدة، وهي تدعم بشكلٍ تام المواقف التي أعلنتها جمهورية الصين الشعبية ضد هذه الزيارة وحق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءاتٍ وخطوات للدفاع عن حقها في حماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها جميعا".