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رئيس الجزائر يثير ضجة بتفضيل اللغة الإنجليزية واعتبار الفرنسية "غنيمة حرب"... فيديو
رئيس الجزائر يثير ضجة بتفضيل اللغة الإنجليزية واعتبار الفرنسية "غنيمة حرب"... فيديو
فتحت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول اللغتين الفرنسية والإنجليزية، باب النقاش على مصراعيه بين الجزائريين، واللغة الفرنسية ومكانتها في بلادهم. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T12:33+0000
2022-08-02T12:44+0000
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واعتبر تبون، خلال لقاء تلفزيوني يوم الاثنين، اللغة الفرنسية "غنيمة حرب" فيما عدّ الإنجليزية "لغةً عالمية"، مشيرا إلى أن تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية سيطبق بداية من هذا العام، "لكي تدخل الجزائر في العالمية".وقوبلت تصريحات الرئيس الجزائري بردود أفعال واسعة ومختلفة، إذ أخذ بعضها منحى سياسيا، فاعتبر بعض المغردين التصريحات "بداية لتحييد النفوذ الفرنسي" في البلاد، إلا أن آخرون رفضوا تلك التحليلات، وأشاروا إلى أن "العلاقة السياسية الوثيقة بين البلدين حقيقة لا مفر منها".
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العالم العربي, أخبار فرنسا , الجزائر

رئيس الجزائر يثير ضجة بتفضيل اللغة الإنجليزية واعتبار الفرنسية "غنيمة حرب"... فيديو

12:33 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 02.08.2022)
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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فتحت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول اللغتين الفرنسية والإنجليزية، باب النقاش على مصراعيه بين الجزائريين، واللغة الفرنسية ومكانتها في بلادهم.
واعتبر تبون، خلال لقاء تلفزيوني يوم الاثنين، اللغة الفرنسية "غنيمة حرب" فيما عدّ الإنجليزية "لغةً عالمية"، مشيرا إلى أن تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية سيطبق بداية من هذا العام، "لكي تدخل الجزائر في العالمية".

وأيد قطاع واسع من المغردين موقف الرئيس الجزائري من اللغة الفرنسية، ودعوا إلى أن تحل محلها اللغة الإنجليزية، معتبرين الأولى "لغة المستعمر العتيقة"، على عكس لغة "التطور والتكنولوجيا"، في المقابل، اعتبر آخرون الإنجليزية "لغة استعمارية أيضا"، رافضين حجة تفضيلها على الفرنسية.

وقوبلت تصريحات الرئيس الجزائري بردود أفعال واسعة ومختلفة، إذ أخذ بعضها منحى سياسيا، فاعتبر بعض المغردين التصريحات "بداية لتحييد النفوذ الفرنسي" في البلاد، إلا أن آخرون رفضوا تلك التحليلات، وأشاروا إلى أن "العلاقة السياسية الوثيقة بين البلدين حقيقة لا مفر منها".
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