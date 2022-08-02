رئيس الجزائر يثير ضجة بتفضيل اللغة الإنجليزية واعتبار الفرنسية "غنيمة حرب"... فيديو
12:33 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 02.08.2022)
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
© AP Photo / Toufik Doudou
فتحت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول اللغتين الفرنسية والإنجليزية، باب النقاش على مصراعيه بين الجزائريين، واللغة الفرنسية ومكانتها في بلادهم.
واعتبر تبون، خلال لقاء تلفزيوني يوم الاثنين، اللغة الفرنسية "غنيمة حرب" فيما عدّ الإنجليزية "لغةً عالمية"، مشيرا إلى أن تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية سيطبق بداية من هذا العام، "لكي تدخل الجزائر في العالمية".
🔴🔴#الرئيس_تبون: الفرنسية غنيمة حرب.. سندرس الإنجليزية في الإبتدائي لندخل الجزائر إلى العالمية pic.twitter.com/5VZeAnoJLj— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 30, 2022
وأيد قطاع واسع من المغردين موقف الرئيس الجزائري من اللغة الفرنسية، ودعوا إلى أن تحل محلها اللغة الإنجليزية، معتبرين الأولى "لغة المستعمر العتيقة"، على عكس لغة "التطور والتكنولوجيا"، في المقابل، اعتبر آخرون الإنجليزية "لغة استعمارية أيضا"، رافضين حجة تفضيلها على الفرنسية.
ايعقل ان يخطب رئيسكم للشعب ليقول له ان اللغة الانجليزية /البريطانية هي لغة العالم وعن الفرنسية هي غنيمة حرب !!!— Fatima Oudina (@FatimaOudina) July 31, 2022
اليست الانجليزية هي الاخرى لغة استعمارية وغنيمة حرب مثلها مثل فرنسا الاستعمارية المتعاونون معها الى يومنا هذا !!
الم تستعمر بريطانيا تقريبا كل دول القارات الخمس!!
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وقوبلت تصريحات الرئيس الجزائري بردود أفعال واسعة ومختلفة، إذ أخذ بعضها منحى سياسيا، فاعتبر بعض المغردين التصريحات "بداية لتحييد النفوذ الفرنسي" في البلاد، إلا أن آخرون رفضوا تلك التحليلات، وأشاروا إلى أن "العلاقة السياسية الوثيقة بين البلدين حقيقة لا مفر منها".