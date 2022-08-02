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https://arabic.sputniknews.com/20220802/رئيس-وزراء-إسرائيل-يهنئ-بايدن-باغتيال-الظواهري-العالم-بات-أكثر-أمنا-1065892983.html
رئيس وزراء إسرائيل يهنئ بايدن باغتيال الظواهري: العالم بات أكثر أمنا
رئيس وزراء إسرائيل يهنئ بايدن باغتيال الظواهري: العالم بات أكثر أمنا
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اغتيال زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في عملية أمريكية خاصة بأفغانستان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:30+0000
2022-08-02T10:30+0000
أخبار إسرائيل اليوم
جو بايدن
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وقال لابيد في تغريدة بالإنجليزية بحسابه على "تويتر": "أصبح العالم مكانا أكثر أمنا اليوم".وأضاف: "أهنيء الرئيس جو بايدن وكل من شارك في العملية الأمريكية الناجحة التي استهدفت أيمن الظواهري".ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "يجب أن تعرف الجماعات الإرهابية ورعاتها: أنتم تعيشون في الوقت الضائع. ستقدمكم قوى الحرية للعدالة".وفي وقت سابق ليل الاثنين-الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابول.
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أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن

رئيس وزراء إسرائيل يهنئ بايدن باغتيال الظواهري: العالم بات أكثر أمنا

10:30 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEEرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEE
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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اغتيال زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في عملية أمريكية خاصة بأفغانستان.
وقال لابيد في تغريدة بالإنجليزية بحسابه على "تويتر": "أصبح العالم مكانا أكثر أمنا اليوم".
وأضاف: "أهنيء الرئيس جو بايدن وكل من شارك في العملية الأمريكية الناجحة التي استهدفت أيمن الظواهري".
ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "يجب أن تعرف الجماعات الإرهابية ورعاتها: أنتم تعيشون في الوقت الضائع. ستقدمكم قوى الحرية للعدالة".
وفي وقت سابق ليل الاثنين-الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابول.
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