https://arabic.sputniknews.com/20220802/روسيا-لا-ينبغي-أبدا-إطلاق-العنان-للحرب-النووية-1065922952.html
روسيا: لا ينبغي أبدا إطلاق العنان للحرب النووية
روسيا: لا ينبغي أبدا إطلاق العنان للحرب النووية
أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، أن روسيا ترى أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في الحرب النووية ولذلك... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T22:07+0000
2022-08-02T22:07+0000
2022-08-02T22:07+0000
روسيا
الحرب
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موسكو - سبوتنيك. وقال فيشنفيتسكي في مؤتمر بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالأمم المتحدة، إن "روسيا تنطلق بحزم من حقيقة مفادها أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، لذلك لا ينبغي أبدا إطلاق العنان لها".وفي وقت سابق، أمس الاثنين، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لا منتصر في الحرب النووية، مشددا على أنه يجب ألا تندلع مطلقا.وقال بوتين أمام المشاركين في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة. كما أننا أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض الأسلحة ذات الصلة والحد منها".من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.وقال غوتيريش إن "القضاء على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها على الإطلاق وعلينا أن نعمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف".وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بوتين-الحرب-النووية-لا-يوجد-بها-منتصر-1065861456.html
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روسيا, الحرب
روسيا: لا ينبغي أبدا إطلاق العنان للحرب النووية
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أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، أن روسيا ترى أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في الحرب النووية ولذلك ينبغي عدم إطلاق العنان لها.
موسكو - سبوتنيك
. وقال فيشنفيتسكي في مؤتمر بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالأمم المتحدة، إن "روسيا تنطلق بحزم من حقيقة مفادها أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، لذلك لا ينبغي أبدا إطلاق العنان لها".
وفي وقت سابق، أمس الاثنين، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لا منتصر في الحرب النووية
، مشددا على أنه يجب ألا تندلع مطلقا.
وقال بوتين أمام المشاركين في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة. كما أننا أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض الأسلحة ذات الصلة والحد منها".
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.
وقال غوتيريش إن "القضاء على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها على الإطلاق وعلينا أن نعمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف".
وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية
. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)".