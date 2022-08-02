https://arabic.sputniknews.com/20220802/ستولتنبرغ-وزيلينسكي-يناقشان-أولويات-دعم-الناتو-العسكري-لأوكرانيا-1065903196.html
ستولتنبرغ وزيلينسكي يناقشان أولويات دعم الناتو العسكري لأوكرانيا
ستولتنبرغ وزيلينسكي يناقشان أولويات دعم الناتو العسكري لأوكرانيا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ بأنه ناقش أولويات الدعم العسكري لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T12:36+0000
2022-08-02T12:36+0000
2022-08-02T12:40+0000
العالم
الناتو
أخبار أوكرانيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
فلاديمير زيلينسكي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ، عبر تويتر اليوم الثلاثاء، "أجريت مكالمة جيدة مع الرئيس زيلينسكي بشأن أولويات الدعم العسكري ومن الضروري أن يقدم الناتو وحلفاؤه المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا بشكل أسرع".وذكر أمين عام الناتو، أنه "ناقش أيضا نقل أول شحنة من الحبوب منذ الغزو الروسي والحاجة إلى التنفيذ الكامل لصفقة نقل الحبوب برعاية الأمم المتحدة وحليفتنا تركيا".كما رحب ستولتنبرغ بنقل شحنة من الحبوب من أوديسا بموجب اتفاق نقل الحبوب بوساطة الأمم المتحدة الموقع في اسطنبول في تموز/يوليو.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وفي هذا الصدد أشار وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.وبدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو، إذ تقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، فإنها "تلعب بالنار".ومن جانبه أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساهم في تحقيق نجاح في المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.ووقع ممثلو روسيا وأوكرانيا، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى السوق العالمية.وتوصلت الأطراف المشاركة في المفاوضات التي جرت في إسطنبول إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الناتو-يعتزم-تقديم-أسلحة-ثقيلة-إلى-أوكرانيا-1063632014.html
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العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, فلاديمير زيلينسكي
ستولتنبرغ وزيلينسكي يناقشان أولويات دعم الناتو العسكري لأوكرانيا
12:36 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ بأنه ناقش أولويات الدعم العسكري لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ، عبر تويتر اليوم الثلاثاء، "أجريت مكالمة جيدة مع الرئيس زيلينسكي بشأن أولويات الدعم العسكري ومن الضروري أن يقدم الناتو وحلفاؤه المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا بشكل أسرع".
وذكر أمين عام الناتو، أنه "ناقش أيضا نقل أول شحنة من الحبوب منذ الغزو الروسي والحاجة إلى التنفيذ الكامل لصفقة نقل الحبوب برعاية الأمم المتحدة وحليفتنا تركيا".
كما رحب ستولتنبرغ بنقل شحنة من الحبوب من أوديسا بموجب اتفاق نقل الحبوب بوساطة الأمم المتحدة
الموقع في اسطنبول في تموز/يوليو.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة
. وفي هذا الصدد أشار وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
وبدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو، إذ تقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، فإنها "تلعب بالنار".
ومن جانبه أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا
لا يساهم في تحقيق نجاح في المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
ووقع ممثلو روسيا وأوكرانيا، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى السوق العالمية
.
وتوصلت الأطراف المشاركة في المفاوضات التي جرت في إسطنبول إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.