https://arabic.sputniknews.com/20220802/ستولتنبرغ-وزيلينسكي-يناقشان-أولويات-دعم-الناتو-العسكري-لأوكرانيا-1065903196.html

ستولتنبرغ وزيلينسكي يناقشان أولويات دعم الناتو العسكري لأوكرانيا

ستولتنبرغ وزيلينسكي يناقشان أولويات دعم الناتو العسكري لأوكرانيا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ بأنه ناقش أولويات الدعم العسكري لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T12:36+0000

2022-08-02T12:36+0000

2022-08-02T12:40+0000

العالم

الناتو

أخبار أوكرانيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

فلاديمير زيلينسكي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103375/40/1033754085_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_617601e954397035c52604ef00d032ca.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ، عبر تويتر اليوم الثلاثاء، "أجريت مكالمة جيدة مع الرئيس زيلينسكي بشأن أولويات الدعم العسكري ومن الضروري أن يقدم الناتو وحلفاؤه المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا بشكل أسرع".وذكر أمين عام الناتو، أنه "ناقش أيضا نقل أول شحنة من الحبوب منذ الغزو الروسي والحاجة إلى التنفيذ الكامل لصفقة نقل الحبوب برعاية الأمم المتحدة وحليفتنا تركيا".كما رحب ستولتنبرغ بنقل شحنة من الحبوب من أوديسا بموجب اتفاق نقل الحبوب بوساطة الأمم المتحدة الموقع في اسطنبول في تموز/يوليو.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وفي هذا الصدد أشار وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.وبدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو، إذ تقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، فإنها "تلعب بالنار".ومن جانبه أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساهم في تحقيق نجاح في المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.ووقع ممثلو روسيا وأوكرانيا، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى السوق العالمية.وتوصلت الأطراف المشاركة في المفاوضات التي جرت في إسطنبول إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/الناتو-يعتزم-تقديم-أسلحة-ثقيلة-إلى-أوكرانيا-1063632014.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, فلاديمير زيلينسكي