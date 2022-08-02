https://arabic.sputniknews.com/20220802/شركة-طيران-صينية-تعدل-مواعيد-50-رحلة-جوية-بالقرب-من-جزيرة-تايوان-الصينية-1065908225.html
شركة طيران صينية تعدل مواعيد 50 رحلة جوية بالقرب من جزيرة تايوان "الصينية"
شركة طيران صينية تعدل مواعيد 50 رحلة جوية بالقرب من جزيرة تايوان "الصينية"
أجرت شركة طيران صينية تعديلات على مواعيد إقلاع وهبوط 50 رحلة جوية بمقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين، والتي تقع على مقربة من جزيرة تايوان (الصينية). 02.08.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "خطوط شيامن" الجوية، أجرت تعديلا على مواعيد 50 رحلة جوية في مطارات فوجيان، القريبة من جزيرة تايوان؛ وذلك في إطار الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.وتقع فوجيان على مقربة من جزيرة تايوان، حيث تبعد مدينة شيامن حوالي 300 كيلومترا عن الجزيرة.ويتركز الاهتمام الدولي والإقليمي على الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايوان، والتي لم تؤكدها السياسية الأميركية علنًا، حتى الآن.غير أن عدة تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أنه، من المتوقع أن تزور بيلوسي الجزيرة، التي تتنازع سلطاتها مع الصين.ورداً على سؤال، حول الإجراءات المضادة التي ستتخذها الصين، إذا أصرت بيلوسي على زيارة الجزيرة؛ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم الثلاثاء، إن "ما يمكنني قوله هو أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية، وستدفع ثمن إلحاق الضرر بالصين".ويزور مسؤولون أميركيون تايوان بشكل متكرر، تعبيرا عن دعمهم لسلطات الجزيرة؛ إلا أن زيارة بيلوسي ستكون الأولى لمسؤول بهذا المستوى، منذ زيارة رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش، عام 1997.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الوفد-الأمريكي-المرافق-لبيلوسي-يحجز-جناحا-كاملا-في-فندق-جراند-حياة-في-تايبيه-1065896760.html
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العالم, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
شركة طيران صينية تعدل مواعيد 50 رحلة جوية بالقرب من جزيرة تايوان "الصينية"
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أجرت شركة طيران صينية تعديلات على مواعيد إقلاع وهبوط 50 رحلة جوية بمقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين، والتي تقع على مقربة من جزيرة تايوان (الصينية).
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "خطوط شيامن" الجوية، أجرت تعديلا على مواعيد 50 رحلة جوية في مطارات فوجيان، القريبة من جزيرة تايوان؛ وذلك في إطار الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.
وبحسب الصحيفة، عزت الشركة التعديلات على الرحلات إلى التحكم في الحركة الجوية؛ حيث تضمنت معظم التعديلات تغيير مواعيد المغادرة والهبوط، دون الإلغاء.
وتقع فوجيان على مقربة من جزيرة تايوان، حيث تبعد مدينة شيامن حوالي 300 كيلومترا عن الجزيرة.
وفي سياق متصل، تلقى مطار تايوان الدولي في تايبيه، بلاغا بوجود عدة عبوات ناسفة زرعت فيه، بهدف تعطيل زيارة بيلوسي إلى تايوان؛ رغم أنها من المقرر أن تصل إلى مطار آخر.
ويتركز الاهتمام الدولي والإقليمي على الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايوان، والتي لم تؤكدها السياسية الأميركية علنًا، حتى الآن.
غير أن عدة تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أنه، من المتوقع أن تزور بيلوسي الجزيرة
، التي تتنازع سلطاتها مع الصين.
وأعربت الصين عن معارضتها الشديدة لزيارة بيلوسي المحتملة للجزيرة، وتعهدت باتخاذ تدابير مضادة قوية، إذا نفذت الزيارة.
ورداً على سؤال، حول الإجراءات المضادة التي ستتخذها الصين، إذا أصرت بيلوسي على زيارة الجزيرة؛ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم الثلاثاء، إن "ما يمكنني قوله هو أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية، وستدفع ثمن إلحاق الضرر بالصين".
ويزور مسؤولون أميركيون تايوان بشكل متكرر، تعبيرا عن دعمهم لسلطات الجزيرة؛ إلا أن زيارة بيلوسي ستكون الأولى لمسؤول بهذا المستوى، منذ زيارة رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش، عام 1997.