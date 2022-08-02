https://arabic.sputniknews.com/20220802/شويغو-القوات-المسلحة-أسقطت-34-طائرة-ومئات-الصواريخ-والقذائف-وأنقذت-آلاف-المدنيين-1065885413.html
شويغو: القوات المسلحة أسقطت 34 طائرة ومئات الصواريخ والقذائف وأنقذت آلاف المدنيين
شويغو: القوات المسلحة أسقطت 34 طائرة ومئات الصواريخ والقذائف وأنقذت آلاف المدنيين
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية أسقطت في شهر تموز/يوليو 34 طائرة واعترضت 39 صاروخًا من طراز "توتشكا أو"و 226... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:06+0000
2022-08-02T09:06+0000
2022-08-02T09:26+0000
روسيا
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وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف: "تواصل القوات المسلحة الروسية تغطية المباني المدنية في المناطق المحررة من أسلحة الهجوم الجوي للعدو، ففي الشهر الماضي وحده تم إسقاط 34 طائرة أوكرانية واعتراض 39 صاروخًا من طراز "توتشكا أو"، بالإضافة إلى 226 قذيفة من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك أنظمة أجنبية الصنع. هذا أنقذ الآلاف من المدنيين".
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روسيا
شويغو: القوات المسلحة أسقطت 34 طائرة ومئات الصواريخ والقذائف وأنقذت آلاف المدنيين
09:06 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية أسقطت في شهر تموز/يوليو 34 طائرة واعترضت 39 صاروخًا من طراز "توتشكا أو"و 226 قذيفة نيران طائرة، مما أنقذ الآلاف من الأرواح.
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف: "تواصل القوات المسلحة الروسية تغطية المباني المدنية في المناطق المحررة من أسلحة الهجوم الجوي للعدو، ففي الشهر الماضي وحده تم إسقاط 34 طائرة أوكرانية واعتراض 39 صاروخًا من طراز "توتشكا أو"، بالإضافة إلى 226 قذيفة من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك أنظمة أجنبية الصنع. هذا أنقذ الآلاف من المدنيين".