https://arabic.sputniknews.com/20220802/صراع-القاعدة-وواشنطن-بعد-مقتل-الظواهري-ما-خيارات-التنظيم-والأسماء-المرشحة-للقيادة؟-1065905363.html

صراع "القاعدة" وواشنطن بعد مقتل الظواهري... ما خيارات التنظيم والأسماء المرشحة للقيادة؟

صراع "القاعدة" وواشنطن بعد مقتل الظواهري... ما خيارات التنظيم والأسماء المرشحة للقيادة؟

محاولات لاستهداف مصالح واشنطن في كل مكان، ونزاع على القيادة، ومحاولة تجديد الشرعية، سيناريوهات ثلاثة يعمل "تنظيم القاعدة" الإرهابي" المحظور في روسيا" بعد مقتل... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T13:19+0000

2022-08-02T13:19+0000

2022-08-02T13:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أيمن الظواهري

القاعدة

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بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأول من أغسطس 2022، مقتل رجل القاعدة الأول أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول عبر طائرة أمريكية من دون طيار، تتجه الأنظار في الوقت الراهن نحو ردة فعل التنظيم، خاصة أن الضربة الأخيرة تعد الأكبر بعد مقتل أسامة بن لادن مؤسس التنظيم الأول في مايو 2011.تراجع التنظيمطوال الفترة التي تولى فيها الظواهري القيادة من 2011 حتى 2022، شهد التنظيم تراجعا كبيرا على كافة الأصعدة في العديد من الدول، وهو ما أتاح الفرصة لظهور تنظيم "داعش" المحظور في روسيا، وسيطرته على العديد من المساحات الجغرافية بداية من العام 2014، والذي استقطب العديد من عناصر القاعدة في مختلف الدول.يشير الباحثون إلى أن التنظيم اعتمد فيما بعد على "اللامركزية" بسبب ضعف قيادة الظواهري للتنظيم، وسيطرة "داعش" على المشهد، وأن عدد أفرع التنظيم تخطت 10 جماعات بأسماء مختلفة جميعها تتبع القاعدة.شرعية الوجودإعلان تصفية الظواهري لن يغير في خريطة تواجد التنظيم على الأرض، كونها هشة منذ فترة، لكن ردة الفعل ربما تكون عنيفة في العديد من المناطق إذا ما حاول أحد القيادات الجديدة إثبات مشروعيته وأحقيته بقيادة التنظيم مرة أخرى، وهو ما لفت إليه الباحثون في شؤون الجماعات الراديكالية.وأضاف في حديثه لـ" سبوتنيك"، أن ما يتضح حتى الآن هو عدم وجود إجماع على شخصية محددة، خاصة أن الظواهري كان آخر القادة التاريخيين الذين ارتبطوا بمرحلة الجهاد الأفغاني في الثمانينات وإنشاء القاعدة.استهداف المصالح الأمريكيةويرى الكنبوري أن غياب الظواهري يفتح الباب لصراع على القيادة، كما حدث بالنسبة لتنظيم "داعش" و"طالبان"، إذ أكدت التجارب أن السابقة وقوع الصراعات على القيادة.وأوضح الكنبوري أن "القاعدة"، "المحظور في روسيا" تحاول استهداف المصالح الأمريكية في كل مكان، من أجل البقاء على مشروعيتها، خاصة في ظل التنافس مع داعش.صراع القيادةيرجح الباحثون ثلاثة أسماء مرشحة لقيادة التنظيم بعد مقتل الظواهري، الأول هو محمد صلاح الدين المكني بـ"سيف العدل"، وهو المسئول عن اللجنة الأمنية ومهندس المتفجرات بالتنظيم.والثالث صهر الظواهري المعروف باسم عبد الرحمن المغربي، مغربي الجنسية من مواليد العام 1970 في مدينة مراكش، وكان يتولى منصب القائد العام للقاعدة في أفغانستان، وباكستان منذ العام 2012، وكان من المقربين من أسامة بن لادن، كما أنه المستشار الأقرب للظواهري، بحسب الخبراء.هرب صلاح الدين إلى السعودية عام 1989، وهناك رافق مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إلى السودان عام 1992، وأصبح من المقربين منه لسنوات طويلة، وتولى بناء القدرات العملياتية، ويعد من أبرز القادة المؤسسين للتنظيم.تأثير تصفية الظواهريبشأن تأثير تصفية الظواهري على عمل التنظيم الإرهابي، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن مقتل الظواهري لن يؤثر بدرجة كبيرة في آلية عمل التنظيم، خاصة أن القاعدة تعمل منذ فترة عبر "اللامركزية" وأن أغلب العمليات تدار دون أوامر مباشرة من قائد التنظيم.وأضاف عاطف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تنظيم القاعدة منقسم إلى ثلاث مجموعات تعمل بشكل منفرد في الوقت الراهن وهم " حراس الليل، القاعديين، التوحيد والجهاد" وهي مجموعات تعمل بشكل لا مركزي.بحسب عاطف فإن اغتيال الظواهري يترك تأثيره على مستوى تماسك القاعدة، وأن العديد من العناصر يمكن أن تنضم إلى "داعش" المحظور في روسيا، خاصة في ظل سيطرة التنظيم الإرهابي في العديد من الدول.وبحسب عاطف أن أحد الأسماء المرشحة بقوة لخلافة الظواهري هو "سيف العدل"، وأنه "ضابط قوات خاصة مصري انضم إلى جماعة الجهاد في الثمانينيات، وشارك في الإعداد لهجمات 11 سبتمبر، وكذلك إعداد معسكرات القاعدة في السودان".بحسب الخبراء فإن التنظيم يمكنه اللجوء لاستهداف أي قوات أمريكية أو سفارات في أي دولة من الدول التي تشهد نزاعات واضطرابات من أجل إثبات الوجود، خاصة إن ما أرادت القيادة الجديدة استقطاب عناصر جديدة واستعادة مركزية التنظيم بعد فقدان "داعش" الإرهابي، السيطرة في العديد من الأماكن.

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الولايات المتحدة الأمريكية, أيمن الظواهري, القاعدة