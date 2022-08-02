https://arabic.sputniknews.com/20220802/طائرة-بيلوسي-تبدأ-بعملية-الهبوط-في-مطار-العاصمة-التايوانية-1065911568.html
هبوط طائرة بيلوسي في مطار عاصمة تايوان "الصين"
هبوط طائرة بيلوسي في مطار عاصمة تايوان "الصين"
أعلن مطار سونغ شان في عاصمة تايوان "الصين" (تايبيه)، اليوم الثلاثاء، أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هبطت فيه. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:44+0000
2022-08-02T14:44+0000
2022-08-02T15:05+0000
العالم
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هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة "10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.هذا وكان من المتوقع أن تقوم بيلوسي برحلة قصيرة إلى تايوان، وقد تثير مثل هذه الزيارة غضب الصين وتزيد من توترات علاقاتها مع الولايات المتحدة.ويظهر البث المباشر نزول رئيسة مجلس النواب الأمريكية من على سلم الطائرة في مطار تايبي عاصمة تايوان "الصين".التقطت بيلوسي بعد هبوطها (الصين)، صورة تذكارية مع الوفد الرسمي الذي قابلها، وبعد ذلك توجهت إلى مبنى المطار الرئيسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الصينية-تحتج-بشدة-وتدين-زيارة-بيلوسي-لـ-تايوان-1065912403.html
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العالم
هبوط طائرة بيلوسي في مطار عاصمة تايوان "الصين"
14:44 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
أعلن مطار سونغ شان في عاصمة تايوان "الصين" (تايبيه)، اليوم الثلاثاء، أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هبطت فيه.
هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة "10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.
هذا وكان من المتوقع أن تقوم بيلوسي برحلة قصيرة إلى تايوان، وقد تثير مثل هذه الزيارة غضب الصين وتزيد من توترات علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ويظهر البث المباشر نزول رئيسة مجلس النواب الأمريكية من على سلم الطائرة في مطار تايبي عاصمة تايوان "الصين".
التقطت بيلوسي بعد هبوطها (الصين)، صورة تذكارية مع الوفد الرسمي الذي قابلها، وبعد ذلك توجهت إلى مبنى المطار الرئيسي.