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https://arabic.sputniknews.com/20220802/عبد-اللهيان-ضخ-الغاز-في-المئات-من-أجهزة-الطرد-المركزي-من-الأجيال-المتطورة-ردا-على-عقوبات-أمريكا-1065886441.html
عبد اللهيان: ضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة ردا على عقوبات أمريكا
عبد اللهيان: ضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة ردا على عقوبات أمريكا
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن إيران ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:31+0000
2022-08-02T09:31+0000
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وتابع عبد اللهيان، أن الرد الإيراني، تم بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع الوزير في مؤتمر صحفي، أن عقوبات أمريكا الجديدة غير منطقية و"لا تأثير لها". واعتبر عبد اللهيان أنه لا يمكن لأمريكا أن تحصل على تنازلات بطاولة المفاوضات عبر فرضها للعقوبات.
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عبد اللهيان: ضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة ردا على عقوبات أمريكا

09:31 GMT 02.08.2022
© Halij.netمساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Halij.net
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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن إيران ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة.
وتابع عبد اللهيان، أن الرد الإيراني، تم بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع الوزير في مؤتمر صحفي، أن عقوبات أمريكا الجديدة غير منطقية و"لا تأثير لها".
واعتبر عبد اللهيان أنه لا يمكن لأمريكا أن تحصل على تنازلات بطاولة المفاوضات عبر فرضها للعقوبات.
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