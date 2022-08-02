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"عليها أن تختار"... مصدر أمريكي يتحدث عن وجود خليفة الظواهري في إيران
"عليها أن تختار"... مصدر أمريكي يتحدث عن وجود خليفة الظواهري في إيران
اعتبر مصدر أمريكي مسؤول، أن اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، يحمل رسالة لإيران التي ربما تأوي خليفته، الملقب بـ"سيف العدل". 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T11:36+0000
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العالم
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ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مقتل الظواهري أثار "قضية مُلحة" لإيران وعليها أن تختار بين إيواء خليفة الظواهري أو طرده.ومع الإعلان عن مقتل الظواهري، بدأت التساؤلات تتصاعد حول من سيكون خليفته. ويُعتقد أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة المُلقب بـ"سيف العدل" كان في إيران، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.بينما قال مصدر ثان، مسؤول سابق في الحكومة الأفغانية يتمتع بإلمام وثيق بمكافحة الإرهاب، إنه "سمع أن سيف العدل قد غادر إيران بالفعل إلى أفغانستان".
https://arabic.sputniknews.com/20220802/أسرار-لأول-مرة-كيف-حددت-المخابرات-الأمريكية-موقع-الظواهري-واصطادته-في-الشرفة؟-1065895186.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

"عليها أن تختار"... مصدر أمريكي يتحدث عن وجود خليفة الظواهري في إيران

11:36 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Bassel Shartouhتنظيم "القاعدة" في "منزوعة السلاح" يشن هجوما هو الأعنف على الجيش السوري منذ أشهر
تنظيم القاعدة في منزوعة السلاح يشن هجوما هو الأعنف على الجيش السوري منذ أشهر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Bassel Shartouh
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اعتبر مصدر أمريكي مسؤول، أن اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، يحمل رسالة لإيران التي ربما تأوي خليفته، الملقب بـ"سيف العدل".
ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مقتل الظواهري أثار "قضية مُلحة" لإيران وعليها أن تختار بين إيواء خليفة الظواهري أو طرده.
أيمن الظواهري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
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11:17 GMT
ورأى المصدر، وهو محلل رفيع المستوى بمكافحة الإرهاب، أنه "كان من المستحيل أن يتواجد الظواهري في كابول دون دعوة وموافقة عدد صغير على الأقل من قادة طالبان، سواء كان ذلك من شبكة حقاني أو جزء آخر من المجموعة".
ومع الإعلان عن مقتل الظواهري، بدأت التساؤلات تتصاعد حول من سيكون خليفته. ويُعتقد أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة المُلقب بـ"سيف العدل" كان في إيران، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
بينما قال مصدر ثان، مسؤول سابق في الحكومة الأفغانية يتمتع بإلمام وثيق بمكافحة الإرهاب، إنه "سمع أن سيف العدل قد غادر إيران بالفعل إلى أفغانستان".
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