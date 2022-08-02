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https://arabic.sputniknews.com/20220802/غوتيريش-يشارك-في-مراسم-إحياء-ذكرى-ضحايا-القنابل-النووية-في-هيروشيما-1065878626.html
غوتيريش يشارك في مراسم إحياء ذكرى ضحايا القنابل النووية في هيروشيما
غوتيريش يشارك في مراسم إحياء ذكرى ضحايا القنابل النووية في هيروشيما
قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور اليابان في الفترة من 5 إلى 8... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T06:44+0000
2022-08-02T06:44+0000
العالم
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وأضاف: "إن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في حفل التأبين في هيروشيما وعقد اجتماع مع رئيس الوزراء كيشيدا ستكون فرصة مهمة للغاية لإخبار العالم عن واقع القصف النووي. نأمل في المزيد من تطوير علاقات الشراكة بين اليابان والأمم المتحدة".وستكون هذه الزيارة الخامسة للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى اليابان. آخر مرة زار فيها إلى مدينة ناغازاكي اليابانية كانت في 9 أغسطس 2018 للمشاركة في حفل تذكاري آخر.يذكر أنه في أغسطس 1945، ألقى الطيارون الأمريكيون قنابل نووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.أسفر الانفجار وعواقبه في هيروشيما عن مقتل 140 ألف شخص من أصل 350.000 نسمة، بالإضافة إلى 74 ألفا في ناغازاكي. وكانت الغالبية العظمى من ضحايا القصف الذري من المدنيين. في ذكرى الأحداث المأساوية تقام "احتفالات السلام" سنويا في هيروشيما وناغازاكي.في منطقة سقوط القنبلة، توجد الآن حديقة تذكارية للسلام ومتحف يضم وثائق ومعروضات تتعلق بالقصف النووي لهيروشيما.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/نيبينزيا-الناتو-قصف-يوغسلافيا-بقنابل-شدتها-5-أضعاف-قوة-قنبلة-هيروشيما--1060428367.html
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العالم

غوتيريش يشارك في مراسم إحياء ذكرى ضحايا القنابل النووية في هيروشيما

06:44 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور اليابان في الفترة من 5 إلى 8 أغسطس/ آب للمشاركة في حفل إحياء ذكرى ضحايا القنابل النووية في هيروشيما.
وأضاف: "إن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في حفل التأبين في هيروشيما وعقد اجتماع مع رئيس الوزراء كيشيدا ستكون فرصة مهمة للغاية لإخبار العالم عن واقع القصف النووي. نأمل في المزيد من تطوير علاقات الشراكة بين اليابان والأمم المتحدة".
وستكون هذه الزيارة الخامسة للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى اليابان. آخر مرة زار فيها إلى مدينة ناغازاكي اليابانية كانت في 9 أغسطس 2018 للمشاركة في حفل تذكاري آخر.
يذكر أنه في أغسطس 1945، ألقى الطيارون الأمريكيون قنابل نووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.
أسفر الانفجار وعواقبه في هيروشيما عن مقتل 140 ألف شخص من أصل 350.000 نسمة، بالإضافة إلى 74 ألفا في ناغازاكي. وكانت الغالبية العظمى من ضحايا القصف الذري من المدنيين. في ذكرى الأحداث المأساوية تقام "احتفالات السلام" سنويا في هيروشيما وناغازاكي.
في منطقة سقوط القنبلة، توجد الآن حديقة تذكارية للسلام ومتحف يضم وثائق ومعروضات تتعلق بالقصف النووي لهيروشيما.
فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا الدائم في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
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