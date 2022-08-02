https://arabic.sputniknews.com/20220802/فقدان-الرغبة-قد-يشير-إلى-المرحلة-الأشد-من-مرض-الكبد-الدهني-1065904034.html

"فقدان الرغبة" قد يشير إلى المرحلة "الأشد" من مرض الكبد الدهني

"فقدان الرغبة" قد يشير إلى المرحلة "الأشد" من مرض الكبد الدهني

يمكن أن يتقلب الدافع الجنسي للشخص طوال حياته. قد تلعب كل من صحتك الجسدية والعقلية دورا في هذا. ومع ذلك، هناك سبب محتمل يمكن أن يكون مدمرا. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T12:58+0000

2022-08-02T12:58+0000

2022-08-02T12:58+0000

الصحة

منوعات

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يغطي مرض الكبد الدهني غير الكحولي، مجموعة من أمراض الكبد غير المرتبطة بالكحول. السبب الرئيسي لمرض الكبد الدهني هو وجود الكثير من الدهون المخزنة في الكبد. إذا لم يتم اكتشافه في مراحله المبكرة، يمكن أن يتطور حتى تصل إلى تليف الكبد (تندب الكبد) وفي النهاية فشل الكبد.تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) إن تليف الكبد يحدث "بعد سنوات من الالتهاب، حيث ينكمش الكبد ويصبح متندبا ومتكتلا"، وفق موقع express.وتضيف "هذا الضرر دائم ويمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد (حيث يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح) وسرطان الكبد."وتحصي الهيئة فقدان الدافع الجنسي كعلامة على تفاقم تليف الكبد.تشمل العلامات الأخرى لتليف الكبد في المراحل المتأخرة ما يلي:-اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)، تقيؤ الدم، بول داكن وبراز قطراني المظهر، سهولة حدوث نزيف أو كدمات، تورم الساقين (الوذمة) أو البطن (الاستسقاء) من تراكم السوائل.بينما في المراحل المبكرة من تليف الكبد قد تشمل الأعراض:-التعب الشديد والضعف، الشعور بالغثيان، فقدان الشهية، فقدان الوزن والكتلة العضلية، ظهور بقع حمراء على راحة يديك وأوعية دموية صغيرة تشبه العنكبوت على جلدك (أورام وعائية عنكبوتية) فوق مستوى الخصر.على الرغم من عدم وجود علاج لمرض الكبد الدهني، إلا أن هناك أدوية متاحة للمساعدة في علاج الأعراض والمضاعفات، كما يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة الصحية.توصي "NHS" بفقدان الوزن وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين.فيما يتعلق بتليف الكبد، قد تكون هناك حاجة لعملية زرع كبد في المراحل المتأخرة.تقول NHS: "إذا أصبت بتليف كبدي حاد وتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، فقد تحتاج إلى وضعك على قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع كبد".قد يكون من الممكن إجراء عملية زرع باستخدام جزء من الكبد تمت إزالته من متبرع حي.نظرا لأن الكبد يمكن أن يجدد نفسه، يمكن للقسم المزروع والجزء المتبقي من كبد المتبرع إعادة النمو إلى الحجم الطبيعي.هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بالكبد الدهني، بما في ذلك إذا كنتتعاني من السمنة أو زيادة الوزن - خاصة إذا كان لديك الكثير من الدهون حول خصرك (شكل الجسم "يشبه التفاح") لديك مرض السكري من النوع 2، لديك حالة تؤثر على كيفية استخدام جسمك للأنسولين مثل متلازمة تكيس المبايض، تعاني من خمول في الغدة الدرقية، تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول، لديك متلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة)، أن يكون عمرك فوق سن الخمسين، التدخين.يمكن أن تكون الأسباب الأخرى للتغيير في الدافع الجنسي:التوتر والقلق والاكتئاب، مشاكل جنسية مثل ضعف الانتصاب أو جفاف المهبل، الحمل والولادة، انخفاض مستويات الهرمون كلما تقدمت في العمر، تناول بعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم أو مضادات الاكتئاب، استخدام موانع الحمل الهرمونية، شرب الكثير من الكحول.

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