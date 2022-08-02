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https://arabic.sputniknews.com/20220802/فنزويلا-تستعد-لاستضافة-منافسات-ألعاب-آرميا--2022-1065893684.html
فنزويلا تستعد لاستضافة منافسات ألعاب "آرميا- 2022"
فنزويلا تستعد لاستضافة منافسات ألعاب "آرميا- 2022"
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن فنزويلا ستستضيف لأول مرة مسابقة منافسات ألعاب "آرميا- 2022" العسكرية الدولية لهذا العام. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:40+0000
2022-08-02T10:55+0000
روسيا
منتدى أرميا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وأضاف شويغو، خلال مؤتمر بوزارة الدفاع " أن المنافسات الدولية التي أجرتها الإدارة العسكرية الروسية "أثبتت فوائدها العملية".وتابع شويغو بالطبع، سيساهم الكل في توسيع إمكانيات التعاون العسكري والتقني، والحفاظ على الحوار مع شركائنا الأجانب حول مجموعة واسعة من القضايا".وفي نهاية أبريل/نيسان، أفادت الوزارة بأن 13 دولة مستعدة لاستضافة الألعاب العسكرية 2022، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وفنزويلا، اللتين خططتا لاستضافة المسابقات لأول مرة. على وجه الخصوص، كانت المملكة العربية السعودية تنوي إجراء "دورية الطرق السريعة".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ستقام مسابقات" آرميا-2022" على أراضي 12 دولة: أذربيجان، الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، فنزويلا، فيتنام، إيران، الهند، كازاخستان، الصين، روسيا، أوزبكستان. لأول مرة ستجري إحدى منافسات" آرميا-2022" في قارة أمريكا الجنوبية. ستجري منافسة "خط القنص" في فنزويلا".وبحسب الوزارة، فإن مسابقة "دورية الطريق" ستقام الآن في أوزبكستان.
https://arabic.sputniknews.com/20210819/روسيا-تقدم-مقاتلة-سو-57-إي-في-منتدى-أرمي-2021-1049885885.html
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روسيا, منتدى أرميا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

فنزويلا تستعد لاستضافة منافسات ألعاب "آرميا- 2022"

10:40 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 10:55 GMT 02.08.2022)
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منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-80أو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن فنزويلا ستستضيف لأول مرة مسابقة منافسات ألعاب "آرميا- 2022" العسكرية الدولية لهذا العام.
وأضاف شويغو، خلال مؤتمر بوزارة الدفاع " أن المنافسات الدولية التي أجرتها الإدارة العسكرية الروسية "أثبتت فوائدها العملية".
وتابع شويغو بالطبع، سيساهم الكل في توسيع إمكانيات التعاون العسكري والتقني، والحفاظ على الحوار مع شركائنا الأجانب حول مجموعة واسعة من القضايا".
وفي نهاية أبريل/نيسان، أفادت الوزارة بأن 13 دولة مستعدة لاستضافة الألعاب العسكرية 2022، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وفنزويلا، اللتين خططتا لاستضافة المسابقات لأول مرة. على وجه الخصوص، كانت المملكة العربية السعودية تنوي إجراء "دورية الطرق السريعة".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ستقام مسابقات" آرميا-2022" على أراضي 12 دولة: أذربيجان، الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، فنزويلا، فيتنام، إيران، الهند، كازاخستان، الصين، روسيا، أوزبكستان. لأول مرة ستجري إحدى منافسات" آرميا-2022" في قارة أمريكا الجنوبية. ستجري منافسة "خط القنص" في فنزويلا".
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وبحسب الوزارة، فإن مسابقة "دورية الطريق" ستقام الآن في أوزبكستان.
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