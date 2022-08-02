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قوة إسرائيلية تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شرق نابلس.. وإصابة نحو 100 فلسطيني
قوة إسرائيلية تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شرق نابلس.. وإصابة نحو 100 فلسطيني
أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، نحو مئة مواطن فلسطيني برصاص وغاز مسيل للدموع أطلقته قوة إسرائيلية خلال محاولتها تفريق مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرق... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:28+0000
2022-08-02T14:28+0000
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رام الله- سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر، في بيان، في بيان، إن "22 مواطنا تلقوا الإسعافات جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي بينما تلقى 75 آخرين الإسعافات اللازمة جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع".يذكر أن لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن وهيئة الجدار والاستيطان دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.ويمثل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر عقبات إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وتؤكد الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/قتيل-وعشرات-الإصابات-خلال-مواجهات-ومسيرات-رافضة-للاستيطان-في-الضفة-الغربية-1065753631.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم

قوة إسرائيلية تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شرق نابلس.. وإصابة نحو 100 فلسطيني

14:28 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، نحو مئة مواطن فلسطيني برصاص وغاز مسيل للدموع أطلقته قوة إسرائيلية خلال محاولتها تفريق مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس.
رام الله- سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر، في بيان، في بيان، إن "22 مواطنا تلقوا الإسعافات جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي بينما تلقى 75 آخرين الإسعافات اللازمة جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع".
يذكر أن لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن وهيئة الجدار والاستيطان دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.
قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
قتيل وعشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية... فيديو وصور
29 يوليو, 18:15 GMT
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر عقبات إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وتؤكد الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
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