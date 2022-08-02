https://arabic.sputniknews.com/20220802/لابيد-يلتقي-الوسيط-الأمريكي-لمفاوضات-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1065884156.html

لابيد يلتقي الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

لابيد يلتقي الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأمريكي للمفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، عاموس هوكشتاين. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T08:38+0000

2022-08-02T08:38+0000

2022-08-02T08:38+0000

إسرائيل

لبنان

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ووصل هوكشتاين إلى إسرائيل، اليوم، بعد زيارة لبنان أمس ولقاء مسؤولين حكوميين كبار هناك، قائلا إنه "متفائل" بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأمس الاثنين، التقى هوكشتاين، في القصر الجمهوري اللبناني في بعبدا الرئيس ميشال عون ورئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.وأكد الوسيط الأمريكي عقب لقاء المسؤولين اللبنانيين أنه "متفائل جدا بالتوصل إلى اتفاق بشأن الترسيم في الأسابيع المقبلة عند العودة إلى بيروت لاستكمال المفاوضات".وختم هوكشتاين زيارته إلى لبنان بلقاء جمعه مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لمدة ساعة وربع، وغادر دون الإدلاء بأي تصريح.والأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة اقتراحا محدثا بشأن المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران علّقا على القضية لموقع "واللا"، إن الموقف الإسرائيلي نقل إلى البيت الأبيض قبل وصول هوكشتاين إلى بيروت.ويدور الحديث عن منطقة بحرية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تبلغ وفق الخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة 860 كيلومترا مربعا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز.وسبق أن عقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية ورعاية أممية للتوصل إلى تسوية لترسيم الحدود البحرية، فيما توقفت بعد تقديم لبنان خريطة تشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كم، الأمر الذي رفضته إسرائيل.

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