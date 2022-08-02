https://arabic.sputniknews.com/20220802/لافروف-يزور-ميانمار-هذا-الأسبوع-1065891210.html
لافروف يزور ميانمار هذا الأسبوع
لافروف يزور ميانمار هذا الأسبوع
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور ميانمار يوم الأربعاء 3 أغسطس / آب حيث من... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:02+0000
2022-08-02T10:02+0000
2022-08-02T10:02+0000
العالم
سيرغي لافروف
أخبار ميانمار
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا إن لافروف سيزور ميانمار غدا الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع وزير الخارجية، وونا ماون لوين، وقيادة البلاد.وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية "يعتزم الطرفان مناقشة حالة وآفاق تعزيز النطاق الكامل للعلاقات الروسية الميانمارية، بما في ذلك الحوار السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والتفاعل في مجال الدفاع والأمن والاتصالات الإنسانية"، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في قضايا الأجندة الإقليمية والدولية.وبعد زيارة ميانمار، سيزور لافروف كمبوديا، حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية روسيا - الآسيان، وقمة شرق آسيا، ومنتدى الأمن الإقليمي.وأضافت زاخاروفا أنه على هامش فعاليات الآسيان، من المقرر أن يعقد لافروف عددا من الاجتماعات الثنائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, سيرغي لافروف, أخبار ميانمار
لافروف يزور ميانمار هذا الأسبوع
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور ميانمار يوم الأربعاء 3 أغسطس / آب حيث من المقرر بحث التعاون بين موسكو ونايبيداو في الاقتصاد والدفاع والأمن، مع قيادة البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا إن لافروف سيزور ميانمار غدا الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع وزير الخارجية، وونا ماون لوين، وقيادة البلاد.
وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية "يعتزم الطرفان مناقشة حالة وآفاق تعزيز النطاق الكامل للعلاقات الروسية الميانمارية، بما في ذلك الحوار السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والتفاعل في مجال الدفاع والأمن والاتصالات الإنسانية"، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في قضايا الأجندة الإقليمية والدولية.
وبعد زيارة ميانمار، سيزور لافروف كمبوديا، حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية روسيا - الآسيان، وقمة شرق آسيا، ومنتدى الأمن الإقليمي.
وأضافت زاخاروفا أنه على هامش فعاليات الآسيان، من المقرر أن يعقد لافروف عددا من الاجتماعات الثنائية.