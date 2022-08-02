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https://arabic.sputniknews.com/20220802/لقطات-بارزة-للسباحة-المتزامنة-في-كأس-الصداقة-في-قازان-1065898242.html
لقطات بارزة للسباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان
لقطات بارزة للسباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان
انتهت يوم أمس مسابقة "كأس الصداقة" للسباحة المتزامنة في قازان الروسية، حيث تنافست منتخبات من روسيا وبيلاروسيا وصربيا وفيتنام ودول أخرى. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T12:28+0000
2022-08-02T12:28+0000
روسيا
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تقام ألعاب الصداقة، التي يشارك فيها أكثر من 1300 رياضي من روسيا و15 دولة أخرى في العالم، على ثلاث مراحل:المرحلة الأولى - "مير" (العالم) - تنتهي في 3 أغسطس/ آب وتشمل نهائي كأس روسيا في السباحة، ومسابقات الغوص الدولية، وكذلك المسابقات الدولية في السباحة المتزامنة.المرحلة الثانية - "سبورت" (الرياضة) - مقررة في الفترة من 9 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الأول وستتكون من كأس "رئيس جمهورية تتارستان" في الغوص والبطولة الروسية في السباحة.المرحلة الثالثة - "ليغيندي" (الأساطير) - ستقام في ديسمبر/ كانون الأول، وتشمل "كأس فلاديمير سالنيكوف" في السباحة وكأس سفيتلانا روماشينا" في السباحة المتزامنة و"كأس ديمتري سوتين" في الغوص.وفازت الأحد الماضي، الرياضية الروسية في السباحة المتزامنة، فارفارا سوبوتينا، في فئة البرنامج الحر للسباحة الفردية في مسابقة "كأس الصداقة" في قازان.
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фото, روسيا, وسائط متعددة, صور

لقطات بارزة للسباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان

12:28 GMT 02.08.2022
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انتهت يوم أمس مسابقة "كأس الصداقة" للسباحة المتزامنة في قازان الروسية، حيث تنافست منتخبات من روسيا وبيلاروسيا وصربيا وفيتنام ودول أخرى.
تقام ألعاب الصداقة، التي يشارك فيها أكثر من 1300 رياضي من روسيا و15 دولة أخرى في العالم، على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى - "مير" (العالم) - تنتهي في 3 أغسطس/ آب وتشمل نهائي كأس روسيا في السباحة، ومسابقات الغوص الدولية، وكذلك المسابقات الدولية في السباحة المتزامنة.
المرحلة الثانية - "سبورت" (الرياضة) - مقررة في الفترة من 9 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الأول وستتكون من كأس "رئيس جمهورية تتارستان" في الغوص والبطولة الروسية في السباحة.
المرحلة الثالثة - "ليغيندي" (الأساطير) - ستقام في ديسمبر/ كانون الأول، وتشمل "كأس فلاديمير سالنيكوف" في السباحة وكأس سفيتلانا روماشينا" في السباحة المتزامنة و"كأس ديمتري سوتين" في الغوص.
وفازت الأحد الماضي، الرياضية الروسية في السباحة المتزامنة، فارفارا سوبوتينا، في فئة البرنامج الحر للسباحة الفردية في مسابقة "كأس الصداقة" في قازان.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورلاعبات المنتخب الروسي يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان.
لاعبات المنتخب الروسي يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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الذهاب إلى بنك الصور
لاعبات المنتخب الروسي يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالروسيان مايا جوربانبيرديفا وألكسندر مالتسيف في فقرة "الثنائية المختلطة" ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
الروسيان مايا جوربانبيرديفا وألكسندر مالتسيف في فقرة الثنائية المختلطة ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
الروسيان مايا جوربانبيرديفا وألكسندر مالتسيف في فقرة "الثنائية المختلطة" ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورلاعبات المنتخب البيلاروسي يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان.
لاعبات المنتخب البيلاروسي يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
لاعبات المنتخب البيلاروسي يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصور

المنتخب الصربي يهتف للثنائي المشارك في الفقرة الفنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022

المنتخب الصربي يهتف للثنائي المشارك في الفقرة الفنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور

المنتخب الصربي يهتف للثنائي المشارك في الفقرة الفنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصور

المنتخب الصربي في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان.

المنتخب الصربي في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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المنتخب الصربي في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالفيتناميتان مانه ني فان وتانغ باو فان خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
الفيتناميتان مانه ني فان وتانغ باو فان خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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الفيتناميتان مانه ني فان وتانغ باو فان خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصور

البيلاروسيتان فاسيلينا خاندوشكا وداريا كولاغينا خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022

البيلاروسيتان فاسيلينا خاندوشكا وداريا كولاغينا خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور

البيلاروسيتان فاسيلينا خاندوشكا وداريا كولاغينا خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالروسيتان فارفارا سوبوتينا وسفيتلانا كوليسنيشنكو خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
الروسيتان فارفارا سوبوتينا وسفيتلانا كوليسنيشنكو خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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الروسيتان فارفارا سوبوتينا وسفيتلانا كوليسنيشنكو خلال فقرة فنية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
© Sputnik . Roman Kruchinin / الذهاب إلى بنك الصورالروسية فارفارا سوبوتينا خلال فقرة فنية فردية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
الروسية فارفارا سوبوتينا خلال فقرة فنية فردية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Roman Kruchinin
/
الذهاب إلى بنك الصور
الروسية فارفارا سوبوتينا خلال فقرة فنية فردية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالفيتناميتان مانه ني فان وتانغ باو فان خلال فقرة فنية ثنائية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
الفيتناميتان مانه ني فان وتانغ باو فان خلال فقرة فنية ثنائية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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الفيتناميتان مانه ني فان وتانغ باو فان خلال فقرة فنية ثنائية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورلاعبات المنتخب التتارستاني يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان.
لاعبات المنتخب التتارستاني يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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لاعبات المنتخب التتارستاني يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالصربيتان إيلينا كونتيتش وإيفان مارتينوفيتش خلال فقرة فنية ثنائية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
الصربيتان إيلينا كونتيتش وإيفان مارتينوفيتش خلال فقرة فنية ثنائية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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الصربيتان إيلينا كونتيتش وإيفان مارتينوفيتش خلال فقرة فنية ثنائية ضمن مسابقة السباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان، روسيا 1 أغسطس 2022
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