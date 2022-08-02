https://arabic.sputniknews.com/20220802/لقطات-بارزة-للسباحة-المتزامنة-في-كأس-الصداقة-في-قازان-1065898242.html

لقطات بارزة للسباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان

لقطات بارزة للسباحة المتزامنة في كأس الصداقة في قازان

انتهت يوم أمس مسابقة "كأس الصداقة" للسباحة المتزامنة في قازان الروسية، حيث تنافست منتخبات من روسيا وبيلاروسيا وصربيا وفيتنام ودول أخرى. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T12:28+0000

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روسيا

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تقام ألعاب الصداقة، التي يشارك فيها أكثر من 1300 رياضي من روسيا و15 دولة أخرى في العالم، على ثلاث مراحل:المرحلة الأولى - "مير" (العالم) - تنتهي في 3 أغسطس/ آب وتشمل نهائي كأس روسيا في السباحة، ومسابقات الغوص الدولية، وكذلك المسابقات الدولية في السباحة المتزامنة.المرحلة الثانية - "سبورت" (الرياضة) - مقررة في الفترة من 9 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الأول وستتكون من كأس "رئيس جمهورية تتارستان" في الغوص والبطولة الروسية في السباحة.المرحلة الثالثة - "ليغيندي" (الأساطير) - ستقام في ديسمبر/ كانون الأول، وتشمل "كأس فلاديمير سالنيكوف" في السباحة وكأس سفيتلانا روماشينا" في السباحة المتزامنة و"كأس ديمتري سوتين" في الغوص.وفازت الأحد الماضي، الرياضية الروسية في السباحة المتزامنة، فارفارا سوبوتينا، في فئة البرنامج الحر للسباحة الفردية في مسابقة "كأس الصداقة" في قازان.

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