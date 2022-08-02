https://arabic.sputniknews.com/20220802/مجلة-أمريكية-تكشف-عن-السيناريو-الأسوأ-لأوروبا-في-الشتاء-1065877353.html
مجلة أمريكية تكشف عن السيناريو الأسوأ لأوروبا في الشتاء
مجلة أمريكية تكشف عن السيناريو الأسوأ لأوروبا في الشتاء
كشفت مجلة أمريكية عن دراسة مهمة تتعلق بالتوقعات المرتبطة بأزمة الطاقة والغاز في الدول الأوروبية المختلفة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T05:47+0000
2022-08-02T05:47+0000
2022-08-02T05:47+0000
اقتصاد
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ونقلت مجلة "Business Insider" الدراسة الاقتصادية التي أعدها بنك أمريكي والتي أوضح فيها أن أزمة الطاقة الأوروبية تكتسب زخمًا كبيرا في الأشهر الأخيرة.وأضافت الدراسة: "لقد تحول وضع الغاز في الاتحاد الأوروبي بسرعة من "السيئ" إلى "الرهيب" خلال الشهر الماضي".وتابعت الدراسة: "من الملاحظ أن الدول الأوروبية قد لا يكون لديها احتياطيات كافية من الوقود الأزرق لفترة الشتاء".وأوضح خبراء بنك "أوف أمريكا" في دراستهم أنه "مع تشغيل نورد ستريم بنسبة 20 في المائة من طاقته، قد لا يكون لدى البلدان الوقت لتجميع ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، لذلك يخطط الاتحاد الأوروبي لترشيد الطلب على نطاق واسع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
مجلة أمريكية تكشف عن السيناريو الأسوأ لأوروبا في الشتاء
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كشفت مجلة أمريكية عن دراسة مهمة تتعلق بالتوقعات المرتبطة بأزمة الطاقة والغاز في الدول الأوروبية المختلفة.
ونقلت مجلة "Business Insider"
الدراسة الاقتصادية التي أعدها بنك أمريكي والتي أوضح فيها أن أزمة الطاقة الأوروبية تكتسب زخمًا كبيرا في الأشهر الأخيرة.
وأضافت الدراسة: "لقد تحول وضع الغاز في الاتحاد الأوروبي بسرعة من "السيئ" إلى "الرهيب" خلال الشهر الماضي".
وتابعت الدراسة: "من الملاحظ أن الدول الأوروبية قد لا يكون لديها احتياطيات كافية من الوقود الأزرق لفترة الشتاء".
وأوضح خبراء بنك "أوف أمريكا" في دراستهم أنه "مع تشغيل نورد ستريم بنسبة 20 في المائة من طاقته، قد لا يكون لدى البلدان الوقت لتجميع ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، لذلك يخطط الاتحاد الأوروبي لترشيد الطلب على نطاق واسع".