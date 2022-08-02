https://arabic.sputniknews.com/20220802/مجموعة-السبع-تدرس-حظر-الخدمات-التي-تسمح-بنقل-النفط-الروسي-عن-طريق-البحر-إلى-السوق-العالمية--1065906796.html
مجموعة السبع تدرس حظر الخدمات التي تسمح بنقل النفط الروسي عن طريق البحر إلى السوق العالمية
مجموعة السبع تدرس حظر الخدمات التي تسمح بنقل النفط الروسي عن طريق البحر إلى السوق العالمية
أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار، في بيان جماعي صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس إمكانية فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تسمح لروسيا بنقل النفط... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:47+0000
2022-08-02T13:47+0000
2022-08-02T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد
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وجاء في البيان الصادر عن مجموعة الدول السبع والمنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية، إن المجموعة تدين "محاولة استخدام الطاقة كأداة جيوسياسية".وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية الدول السبع ستبني "على الإجراءات التي اتخذناها (الدول السبع) مؤخرا لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الزيادات في أسعار الطاقة التي تحركها (تصرفات) روسيا وظروف السوق غير العادية"، بحسب مزاعمهم.ونوهت المجموعة إلى أن دولهم ملتزمة "بالنظر في مجموعة من الطرق، بما فيها خيارات فرض حظر شامل على الخدمات التي تسمح بنقل النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية عن طريق البحر على مستوى العالم، ما لم يتم شراء النفط بسعر متفق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو بسعر أقل"، بحسب المزاعم.وأضاف البيان "سنعمل أيضا على تقليل اعتمادنا على الطاقة النووية والسلع ذات الصلة التي تأتي من روسيا، وسنساعد الدول التي تسعى إلى تنويع مصادر إمدادها".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/وكالة-أمام-ألمانيا-ثلاثة-أشهر-لإنقاذ-نفسها-بداية-أزمة-تنتشر-عبر-أوروبا---1065850106.html
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العالم, اقتصاد
مجموعة السبع تدرس حظر الخدمات التي تسمح بنقل النفط الروسي عن طريق البحر إلى السوق العالمية
13:47 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار، في بيان جماعي صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس إمكانية فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تسمح لروسيا بنقل النفط الخام والمنتجات البترولية عن طريق البحر إلى السوق العالمية.
وجاء في البيان الصادر عن مجموعة الدول السبع والمنشور على الموقع الرسمي
لوزارة الخارجية الألمانية، إن المجموعة تدين "محاولة استخدام الطاقة كأداة جيوسياسية".
وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية الدول السبع ستبني "على الإجراءات التي اتخذناها (الدول السبع) مؤخرا لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الزيادات
في أسعار الطاقة التي تحركها (تصرفات) روسيا وظروف السوق غير العادية"، بحسب مزاعمهم.
ونوهت المجموعة إلى أن دولهم ملتزمة "بالنظر في مجموعة من الطرق، بما فيها خيارات فرض حظر شامل على الخدمات التي تسمح بنقل النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية عن طريق البحر على مستوى العالم، ما لم يتم شراء النفط بسعر متفق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو بسعر أقل"، بحسب المزاعم.
وأضاف البيان "سنعمل أيضا على تقليل اعتمادنا على الطاقة النووية والسلع ذات الصلة التي تأتي من روسيا، وسنساعد الدول التي تسعى إلى تنويع مصادر إمدادها".