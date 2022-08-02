https://arabic.sputniknews.com/20220802/محمود-الونش-لاعب-الزمالك-يكشف-تطورات-حالته-الصحية-بعد-فقدانه-الذاكرة-في-مباراة-بيراميدز-1065913743.html

محمود الونش لاعب الزمالك يكشف تطورات حالته الصحية بعد فقدانه الذاكرة في مباراة بيراميدز

محمود الونش لاعب الزمالك يكشف تطورات حالته الصحية بعد فقدانه الذاكرة في مباراة بيراميدز

كشف محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك المصري، تطورات إصابته التي تعرض لها مساء أمس أثناء مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T15:32+0000

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2022-08-02T15:32+0000

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وطمأن الونش جمهوره بأنه تحسن وعاد إلى حالته الطبيعية، وكتب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله على الفوز والأهم أنني أريد أن أطمئن جمهور الزمالك العظيم أنني الحمد لله عدت إلى حالتي الطبيعية".وخرج الونش بين شوطي مباراة أمس بعد تعرضه لإصابة بكدمة قوية في الوجه أسفرت عن تورم في الفك.وقال المشرف على كرة القدم في الزمالك أمير مرتضى إن اللاعب "كان يعاني من فقدان مؤقت للذاكرة بين شوطي المباراة".وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الثاني، بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث ب55 نقطة.

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