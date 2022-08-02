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محمود الونش لاعب الزمالك يكشف تطورات حالته الصحية بعد فقدانه الذاكرة في مباراة بيراميدز
محمود الونش لاعب الزمالك يكشف تطورات حالته الصحية بعد فقدانه الذاكرة في مباراة بيراميدز
كشف محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك المصري، تطورات إصابته التي تعرض لها مساء أمس أثناء مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:32+0000
2022-08-02T15:32+0000
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وطمأن الونش جمهوره بأنه تحسن وعاد إلى حالته الطبيعية، وكتب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله على الفوز والأهم أنني أريد أن أطمئن جمهور الزمالك العظيم أنني الحمد لله عدت إلى حالتي الطبيعية".وخرج الونش بين شوطي مباراة أمس بعد تعرضه لإصابة بكدمة قوية في الوجه أسفرت عن تورم في الفك.وقال المشرف على كرة القدم في الزمالك أمير مرتضى إن اللاعب "كان يعاني من فقدان مؤقت للذاكرة بين شوطي المباراة".وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الثاني، بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث ب55 نقطة.
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أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة

محمود الونش لاعب الزمالك يكشف تطورات حالته الصحية بعد فقدانه الذاكرة في مباراة بيراميدز

15:32 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Mohammed El Raaiجماهير نادي الزمالك المصري
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Mohammed El Raai
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كشف محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك المصري، تطورات إصابته التي تعرض لها مساء أمس أثناء مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وطمأن الونش جمهوره بأنه تحسن وعاد إلى حالته الطبيعية، وكتب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله على الفوز والأهم أنني أريد أن أطمئن جمهور الزمالك العظيم أنني الحمد لله عدت إلى حالتي الطبيعية".
وخرج الونش بين شوطي مباراة أمس بعد تعرضه لإصابة بكدمة قوية في الوجه أسفرت عن تورم في الفك.
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وقال المشرف على كرة القدم في الزمالك أمير مرتضى إن اللاعب "كان يعاني من فقدان مؤقت للذاكرة بين شوطي المباراة".
وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الثاني، بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث ب55 نقطة.
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