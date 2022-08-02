https://arabic.sputniknews.com/20220802/مدريد-تتبنى-خطة-لتوفير-الطاقة-تبريد-الهواء-لا-يقل-عن-27-درجة-والتدفئة-لا-تزيد-عن-19-1065889664.html
مدريد تتبنى خطة لتوفير الطاقة: تبريد الهواء لا يقل عن 27 درجة والتدفئة لا تزيد عن 19
مدريد تتبنى خطة لتوفير الطاقة: تبريد الهواء لا يقل عن 27 درجة والتدفئة لا تزيد عن 19
وافقت الحكومة الإسبانية أمس الاثنين على خطة للحفاظ على الطاقة وإدارتها في البلاد، خاصة ما يتعلق باستخدام تكييف الهواء والتدفئة في الأماكن العامة، وفقا لموقع... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:49+0000
2022-08-02T09:49+0000
2022-08-02T09:49+0000
العالم
حكومة إسبانيا
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وبحسب بيان الحكومة، قالت نائبة رئيس الوزراء الإسبانى ووزيرة التحول البيئى تيريزا ريبيرا: "وافق مجلس الوزراء على مرسوم بشأن تدابير الاستدامة الاقتصادية، والذي يتضمن خطة لتوفير الطاقة وإدارة الطاقة لتنظيم درجة حرارة الهواء الداخلي، من أجل تقليل استهلاك الطاقة في مباني المكاتب والأماكن العامة والمتاجر وتسهيل الامتثال للالتزامات الأوروبية على خلفية الصراع في أوكرانيا".وفقا للخطة المعتمدة، لا يمكن ضبط درجات حرارة مكيفات الهواء في المباني العامة على أقل من 27 درجة، والتدفئة لا يمكن أن تتجاوز 19 درجة. يجب أن تغلق أبواب المدخل تلقائيا، ويجب أن تنطفئ الأضواء الموجودة في نوافذ المتجر في الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي (23.00 بتوقيت موسكو).بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة تدابير لاستبدال الوقود الأحفوري بمصادر طاقة متجددة.وأضافت ريبيرا: "ليس لدينا رفاهية فقدان حتى كيلو واط في الساعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إسبانيا-غرب-البلقان-جزء-لا-يتجزأ-من-الاتحاد-الأوروبي-وندعم-دمجه-بالكامل-1065842334.html
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العالم, حكومة إسبانيا
مدريد تتبنى خطة لتوفير الطاقة: تبريد الهواء لا يقل عن 27 درجة والتدفئة لا تزيد عن 19
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وافقت الحكومة الإسبانية أمس الاثنين على خطة للحفاظ على الطاقة وإدارتها في البلاد، خاصة ما يتعلق باستخدام تكييف الهواء والتدفئة في الأماكن العامة، وفقا لموقع الحكومة الإسبانية.
وبحسب بيان الحكومة،
قالت نائبة رئيس الوزراء الإسبانى ووزيرة التحول البيئى تيريزا ريبيرا: "وافق مجلس الوزراء على مرسوم بشأن تدابير الاستدامة الاقتصادية، والذي يتضمن خطة لتوفير الطاقة وإدارة الطاقة لتنظيم درجة حرارة الهواء الداخلي، من أجل تقليل استهلاك الطاقة في مباني المكاتب والأماكن العامة والمتاجر وتسهيل الامتثال للالتزامات الأوروبية على خلفية الصراع في أوكرانيا".
وفقا للخطة المعتمدة، لا يمكن ضبط درجات حرارة مكيفات الهواء في المباني العامة على أقل من 27 درجة، والتدفئة لا يمكن أن تتجاوز 19 درجة. يجب أن تغلق أبواب المدخل تلقائيا، ويجب أن تنطفئ الأضواء الموجودة في نوافذ المتجر في الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي (23.00 بتوقيت موسكو).
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة تدابير لاستبدال الوقود الأحفوري بمصادر طاقة متجددة.
وأضافت ريبيرا: "ليس لدينا رفاهية فقدان حتى كيلو واط في الساعة".