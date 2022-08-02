عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220802/مراسل-سبوتنيك-قذائف-هيمارس-الأمريكية-تدمر-مبان-ومنشآت-في-لوغانسك-1065879130.html
مراسل "سبوتنيك": قذائف "هيمارس" الأمريكية تدمر مبان ومنشآت في لوغانسك
مراسل "سبوتنيك": قذائف "هيمارس" الأمريكية تدمر مبان ومنشآت في لوغانسك
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرض منطقة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة إلى ضربات مدفعية أوكرانية. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T06:52+0000
2022-08-02T06:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062086332_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_14cea75011b7d75e2036edfa93f46662.jpg
ونقل مراسل الوكالة عن ممثل منطقة لوغانسك في المكتب التمثيلي المشترك للمراقبة والتنسيق من نظام وقف إطلاق النار الذي قال إن "المنطقة تعرضت لقصف مدفعي ثقيل أدى إلى أضرار في المباني السكنية والمصانع وغيرها من المرافق في منطقة بيرفومايسك".وأشار المتحدث إلى أن نوعية القذائف التي أطلقت من الجانب الأوكراني هي من طراز أمريكي وتعود لمدفعية "هيمارس" التي يتم تسليمها للجيش الأوكراني في الفترة الأخيرة.وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف العشرات من راجمات صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062086332_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_61dbc6954b020ffb101b22bf953ed941.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مراسل "سبوتنيك": قذائف "هيمارس" الأمريكية تدمر مبان ومنشآت في لوغانسك

06:52 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية
مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرض منطقة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة إلى ضربات مدفعية أوكرانية.
ونقل مراسل الوكالة عن ممثل منطقة لوغانسك في المكتب التمثيلي المشترك للمراقبة والتنسيق من نظام وقف إطلاق النار الذي قال إن "المنطقة تعرضت لقصف مدفعي ثقيل أدى إلى أضرار في المباني السكنية والمصانع وغيرها من المرافق في منطقة بيرفومايسك".
وأشار المتحدث إلى أن نوعية القذائف التي أطلقت من الجانب الأوكراني هي من طراز أمريكي وتعود لمدفعية "هيمارس" التي يتم تسليمها للجيش الأوكراني في الفترة الأخيرة.
وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف العشرات من راجمات صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала