https://arabic.sputniknews.com/20220802/مراسل-سبوتنيك-قذائف-هيمارس-الأمريكية-تدمر-مبان-ومنشآت-في-لوغانسك-1065879130.html
مراسل "سبوتنيك": قذائف "هيمارس" الأمريكية تدمر مبان ومنشآت في لوغانسك
مراسل "سبوتنيك": قذائف "هيمارس" الأمريكية تدمر مبان ومنشآت في لوغانسك
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرض منطقة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة إلى ضربات مدفعية أوكرانية. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T06:52+0000
2022-08-02T06:52+0000
2022-08-02T06:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقل مراسل الوكالة عن ممثل منطقة لوغانسك في المكتب التمثيلي المشترك للمراقبة والتنسيق من نظام وقف إطلاق النار الذي قال إن "المنطقة تعرضت لقصف مدفعي ثقيل أدى إلى أضرار في المباني السكنية والمصانع وغيرها من المرافق في منطقة بيرفومايسك".وأشار المتحدث إلى أن نوعية القذائف التي أطلقت من الجانب الأوكراني هي من طراز أمريكي وتعود لمدفعية "هيمارس" التي يتم تسليمها للجيش الأوكراني في الفترة الأخيرة.وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف العشرات من راجمات صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مراسل "سبوتنيك": قذائف "هيمارس" الأمريكية تدمر مبان ومنشآت في لوغانسك
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرض منطقة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة إلى ضربات مدفعية أوكرانية.
ونقل مراسل الوكالة عن ممثل منطقة لوغانسك في المكتب التمثيلي المشترك للمراقبة والتنسيق من نظام وقف إطلاق النار الذي قال
إن "المنطقة تعرضت لقصف مدفعي ثقيل أدى إلى أضرار في المباني السكنية والمصانع وغيرها من المرافق في منطقة بيرفومايسك".
وأشار المتحدث إلى أن نوعية القذائف التي أطلقت من الجانب الأوكراني هي من طراز أمريكي وتعود لمدفعية "هيمارس" التي يتم تسليمها للجيش الأوكراني في الفترة الأخيرة.
وقد سلمت واشنطن
وحلفاؤها نظام الحكم في كييف العشرات من راجمات صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.