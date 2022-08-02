https://arabic.sputniknews.com/20220802/مسؤول-مركز-التنسيق-المشترك-لضمان-الشحن-الآمن-للحبوب-يكشف-مهامه-الرئيسية-1065892742.html
مسؤول مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب يكشف مهامه الرئيسية
مسؤول مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب يكشف مهامه الرئيسية
كشف المسؤول عن مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، الأدميرال أوزجان ألتوبنولاك، عن الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال رسو سفينة... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:25+0000
2022-08-02T10:25+0000
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العالم
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وقال ألتوبنولاك خلال مقابلة خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن المهمة الأساسية لمركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية تتمثل بضمان النقل الآمن للحبوب والأغذية والأسمدة من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية، وذلك وفقًا للاتفاقية الموقعة من أجل حل أزمة الغذاء العالمية.وبحسب المسؤول التركي لإنجاز هذه المهمة يلتزم المركز التنيسيقي المشترك بأمور عدة أساسية بينها تسجيل ومتابعة سير السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقعة.ويضيف الأدميرال التركي: "كما نقوم بجمع المعلومات وتنفيذ خطة لوصول ومغادرة السفن من موانئها الأوكرانية وعبور نقاط التفتيش للسفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية والقادمة منها إلى الميناء التركي، وكذلك المتابعة الفنية لحركة السفن التجارية باستخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ووسائل الاتصال الأخرى.ويستمر حالياً إعداد وتخطيط مسارات السفن التي ستأخذ الحبوب والأغذية من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، حيث من المتوقع أن ترسو سفينة "رازوني" إلى رصيف الميناء في اسطنبول خلال منتصف الليل، وذلك بسبب تأخرها نتيجة الظروف الجوية.وبعد تنفيذ الإجراءات اللازمة، سيتم تفتيش السفينة بوفد يتألف من ممثلين عن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وبناءً على نتائج التفتيش ستواصل السفينة رحلتها إلى وجهتها المحددة.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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سبوتنيك عربي
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العالم
مسؤول مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب يكشف مهامه الرئيسية
10:25 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
كشف المسؤول عن مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، الأدميرال أوزجان ألتوبنولاك، عن الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال رسو سفينة الحبوب القادمة من أوديسا إلى ميناء إسطنبول.
وقال ألتوبنولاك خلال مقابلة خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن المهمة الأساسية لمركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية تتمثل بضمان النقل الآمن للحبوب والأغذية والأسمدة من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية، وذلك وفقًا للاتفاقية الموقعة من أجل حل أزمة الغذاء العالمية.
وبحسب المسؤول التركي لإنجاز هذه المهمة يلتزم المركز التنيسيقي المشترك بأمور عدة أساسية بينها تسجيل ومتابعة سير السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقعة.
ويضيف الأدميرال التركي: "كما نقوم بجمع المعلومات وتنفيذ خطة لوصول ومغادرة السفن من موانئها الأوكرانية وعبور نقاط التفتيش للسفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية والقادمة منها إلى الميناء التركي، وكذلك المتابعة الفنية لحركة السفن التجارية باستخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ووسائل الاتصال الأخرى.
ويستمر حالياً إعداد وتخطيط مسارات السفن التي ستأخذ الحبوب والأغذية من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، حيث من المتوقع أن ترسو سفينة "رازوني" إلى رصيف الميناء في اسطنبول خلال منتصف الليل، وذلك بسبب تأخرها نتيجة الظروف الجوية.
وبعد تنفيذ الإجراءات اللازمة، سيتم تفتيش السفينة بوفد يتألف من ممثلين عن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وبناءً على نتائج التفتيش ستواصل السفينة رحلتها إلى وجهتها المحددة.
وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت
افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.
في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.
يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.