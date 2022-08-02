https://arabic.sputniknews.com/20220802/مصادر-إعلامية-من-المحتمل-أن-تتجه-طائرة-بيلوسي-نحو-تايوان-1065896384.html

"فلايت رادار": من المحتمل أن طائرة بيلوسي تتجه نحو تايوان

"فلايت رادار": من المحتمل أن طائرة بيلوسي تتجه نحو تايوان

أفادت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء بأنه من المحتمل أن تكون الطائرة التي تحمل رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها متجهة نحو تايوان، وهي تحلق الآن... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T11:24+0000

2022-08-02T11:24+0000

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نانسي بيلوسي

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موسكو - سبوتنيك. وتفيد الأنباء بأن طائرة اتجهت ربما كانت تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي نحو تايوان اليوم الثلاثاء، حسبما أظهر موقع "فلايت رادار" للتعقب. وقال موقع "فلايت رادار" لخدمة تتبع الطائرات إن الطائرة التي يتتبعها أكثر من 330 ألف مستخدم، تحلق حاليا فوق جزيرة سولاويزي الإندونيسية، في حين لم تحدد الرحلة التي تحمل علامة الاتصال "SPAR19" وجهتها، كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت بيلوسي على متن الطائرة.وكانت بيلوسي قد زارت ماليزيا في وقت سابق اليوم، وأقلعت الطائرة الخاصة التي أقلتها إلى ماليزيا من كوالالمبور في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب موقع "mingpao".قد تكون زيارة رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي إلى تايوان هي الأولى من نوعها لسياسي أمريكي بهذه المرتبة خلال الـ25 عاما الماضية. وكانت بكين قد حذرت الجانب الأمريكي مرارا من أن الزيارة إذا تمت، فلن تبقى دون عواقب، وستتخذ الصين إجراءات صارمة. وترى واشنطن أن بكين قد تتخذ خطوات في ظل الرحلة المحتملة التي ستؤدي إلى أزمة، من بينها إطلاق صواريخ أو إجراء مناورات عسكرية.

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