https://arabic.sputniknews.com/20220802/مصدر-لـسبوتنيك-سفينة-الحبوب-ستخضع-للتفتيش-في-ميناء-إسطنبول-1065877472.html
مصدر لـ"سبوتنيك": سفينة الحبوب ستخضع للتفتيش في ميناء إسطنبول
مصدر لـ"سبوتنيك": سفينة الحبوب ستخضع للتفتيش في ميناء إسطنبول
أعلن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن عملية تفتيش سفينة الحبوب المتجهة إلى لبنان والتي غادرت ميناء أوديسا، ستُجرى غداً الأربعاء في إسطنبول. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T06:08+0000
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العالم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "اليوم خلال النهار ستصل السفينة إلى إسطنبول، ومن المتوقع أن تتم عملية التفتيش غداً الأربعاء بمشاركة جميع الأطراف الممثلة في مركز التنسيق بإسطنبول".وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الإثنين، احتمالية وصول أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى إسطنبول اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حال عدم اعتراض الأطراف عليها.وقال الوزير التركي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، يوم الإثنين، إنه "من المحتمل وصول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا".وأضاف أنه "سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها".من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا"، واصفا الأمر بأنه "إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك".
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العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": سفينة الحبوب ستخضع للتفتيش في ميناء إسطنبول
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أعلن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن عملية تفتيش سفينة الحبوب المتجهة إلى لبنان والتي غادرت ميناء أوديسا، ستُجرى غداً الأربعاء في إسطنبول.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "اليوم خلال النهار ستصل السفينة إلى إسطنبول، ومن المتوقع أن تتم عملية التفتيش غداً الأربعاء بمشاركة جميع الأطراف الممثلة في مركز التنسيق بإسطنبول".
وأعلن وزير الدفاع التركي
خلوصي أكار، يوم الإثنين، احتمالية وصول أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى إسطنبول اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حال عدم اعتراض الأطراف عليها.
وقال الوزير التركي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، يوم الإثنين، إنه "من المحتمل وصول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا".
وأضاف أنه "سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب
في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها".
من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا"، واصفا الأمر بأنه "إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك".