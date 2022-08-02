https://arabic.sputniknews.com/20220802/مقتل-شخص-في-انفجار-عبوة-ناسفة-جنوب-شرقي-تركيا-1065911069.html
مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي تركيا
مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي تركيا
لقي حارس أمن مصرعه، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:37+0000
2022-08-02T14:37+0000
2022-08-02T14:37+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية أن العبوة الناسفة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني بأحد الطرق الواصلة لقاعدة عسكرية بقضاء "أولودره" بالولاية.وأكدت المصادر ذاتها مقتل حارس الأمن جراء انفجار العبوة الناسفة.وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار عبوة يدوية الصنع في ولاية وان شرقي تركيا.وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني.وتم إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-الحلول-البديلة-موجودة-في-حال-فشلت-محادثات-شراء-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-1065862708.html
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أخبار تركيا اليوم
مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي تركيا
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لقي حارس أمن مصرعه، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن مصادر أمنية أن العبوة الناسفة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني بأحد الطرق الواصلة لقاعدة عسكرية بقضاء "أولودره" بالولاية.
وأكدت المصادر ذاتها مقتل حارس الأمن جراء انفجار العبوة الناسفة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية مقتل جندي وإصابة
آخر في انفجار عبوة يدوية الصنع في ولاية وان شرقي تركيا.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني.
وتم إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.